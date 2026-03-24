WITBE : Witbe dévoile son infrastructure de test et de monitoring vidéo IA native au NAB Show 2026

L'IA est l'avancée technologique la plus disruptive depuis l'Internet. Sur le stand W2051, Witbe présente ce que cela change concrètement pour le test et le monitoring des services de streaming.

New York, 18 mars 2026 - L'intelligence artificielle transforme la manière dont les services de streaming sont testés et supervisés. Au NAB Show 2026, Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) présente comment cette évolution se traduit dans la réalité, en introduisant l'IA à tous les niveaux de son infrastructure de test. Les tests s'exécutent sur de vrais appareils et de vrais réseaux, sont analysés en temps réel et s'adaptent d'eux-mêmes aux changements d'interfaces, sans script à écrire ni à maintenir.

L'IA intégrée dans l'infrastructure de test pour les opérations vidéo

L'IA est présente à chaque étape de l'infrastructure de tests: depuis le device au software d'automatisation jusqu'à l'exploitation et analyse des données. Le système ne se contente pas d'assister les équipes - il pilote activement la façon dont les services de streaming sont testés et monitorés.

Cette infrastructure s'appuie sur plus de vingt ans de technologie Witbe propriétaire - mesure de qualité vidéo (MOS), contrôle intelligent de devices STB, OTT ou d'appareils mobiles. Elle est constituée de quatre niveaux: exécution sur de vrais appareils (Witbox), automatisation hybride, (combinant logique algorithmique et Agentique SDK), pilotage opérationnel (REC, le NOC virtuel de Witbe), et analyse intelligente (Smartgate).

Sur la base d'un réseau mondial de milliers de robots Witbox (déployés chez les FAI, opérateurs télécoms et plateformes de streaming) et de l'Agentic SDK, lancé mi-février avec Witbe Suite 41, ce framework d'automatisation permet de créer et d'exécuter des tests en langage naturel, via des scénarios préconfigurés par cas d'usage, ou en mode SDK.

Ainsi les workflows de test et de monitoring s'adaptent aux évolutions des applications, passent à l'échelle et restent résilients d'une version à l'autre, sans maintenance constante des scripts.

Piloter ses services de streaming en temps réel, en langage naturel

Grâce au Remote Eye Controller (REC) - le NOC virtuel de Witbe - les équipes interagissent désormais directement avec leur infrastructure de test en langage naturel.

Le REC permet de déclencher des tests instantanément sur un ou plusieurs centaines d'appareils réels, de lancer des validations ponctuelles sans écrire une ligne de code, d'organiser les appareils et les flux par service, région ou cas d'usage et de suivre l'exécution en temps réel, partout dans le monde.

Les équipes n'ont plus à gérer des outils, écrire des scripts ou coordonner des environnements. Elles donnent des instructions, le système exécute. Le test devient interactif, continu et directement intégré aux opérations.

Analyse et détection des problèmes pilotées par l'IA

Smartgate, la plateforme d'observabilité de Witbe, analyse en continu les résultats de tests à grande échelle.

Plutôt que d'attendre qu'une équipe identifie un problème, Smartgate le détecte, l'explique et le priorise automatiquement. La plateforme catégorise les incidents, compare les exécutions échouées et réussies pour remonter aux causes, détecte les dégradations par appareil, FAI ou région, et identifie les schémas récurrents sur de grands volumes de tests.

Les équipes passent ainsi d'un mode réactif - où l'on traite les problèmes après coup - à un mode proactif de contrôle qualité continu et anticipé.

Un changement profond dans l'exploitation des services de streaming

« Ce que nous observons aujourd'hui n'est que le début » , déclare Mathieu Planche, CEO de Witbe. « L'IA ne se contente pas d'améliorer les workflows de test existants - elle en transforme fondamentalement le fonctionnement. Les équipes n'ont plus besoin d'écrire et de maintenir des scripts. Elles définissent ce qu'elles veulent valider, et le système l'exécute sur de vrais devices. C'est un changement profond dans la manière dont les services de streaming sont testés et supervisés. »

De nouvelles fonctionnalités sont déployées en continu, élargissant les possibilités offertes aux équipes pour tester, monitorer et exploiter leurs services de streaming à grande échelle.

Démonstration live au NAB Show 2026

Witbe présentera son infrastructure de test et de monitoring vidéo pilotée par l'IA sur le stand W2051 , du 19 au 22 avril 2026, à Las Vegas.

Planifier un rendez-vous : witbe.net/events/nab-show-2026

Yoann Hinard, COO de Witbe, interviendra lors de la conférence Broadcast Engineering and IT (BEIT) le samedi 18 avril à 15h00 : « Agentic AI for Broadcast-Grade QA: Autonomous, Goal-Based Testing Across Any Device Including Smart TVs and Set-Top Boxes. »

À propos de Witbe

Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) fournit une infrastructure de test et de monitoring pilotée par l'IA pour les plateformes de streaming. Des décodeurs et Smart TV aux téléphones mobiles, Witbe permet aux diffuseurs, opérateurs et fournisseurs de services vidéo de garantir la qualité de l'expérience de visionnage - testée et monitorée sur de vrais réseaux, dans de vraies conditions.

Basée sur une technologie propriétaire développée depuis plus de 25 ans, la plateforme Witbe connecte quatre briques nativement IA en un système unique. L'exécution sur vrais appareils (Witbox). L'automatisation qui s'adapte aux changements d'interface et passe à l'échelle (Agentic SDK). Un NOC virtuel avec interaction en langage naturel (REC). Et une analyse intelligente qui identifie et priorise les problèmes avant qu'ils n'impactent les téléspectateurs (Smartgate).

Forte de plus de 25 ans d'expérience au service des équipes QA et opérations vidéo, Witbe opère dans le monde entier et compte plus de 300 grandes marques parmi ses clients, dont Comcast, Cox, Verizon, Peacock et Orange, dans plus de 50 pays. Plus d'informations sur www.witbe.net .

Contacts de l'entreprise :

Noemie Galabru

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Email: noemie.galabru@witbe.net Emma Labrador Becker

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