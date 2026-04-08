WITBE : Witbe choisit la société de Bourse TP ICAP Midcap en tant que Listing Sponsor et lui confie la gestion de son contrat de liquidité, dans le cadre d'un dispositif global d'accompagnement en marketing boursier

Paris, le 8 avril 2026 - 18h30 - Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT) , leader mondial du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices , annonce avoir confié à la société de Bourse TP ICAP Midcap, à compter du 9 avril 2026, la gestion de son contrat de liquidité, en remplacement de Gilbert Dupont. Cette décision s'inscrit dans une réorganisation stratégique visant à regrouper l'ensemble des missions de marché – Listing Sponsor, animation de la liquidité du titre et recherche sponsorisée – au sein d'un dispositif unifié et coordonné de marketing boursier.

Un choix stratégique pour une visibilité accrue

Consécutivement à la cessation d'activité de la société de Bourse Gilbert Dupont, Witbe a choisi de rationaliser et de renforcer son dispositif d'accompagnement boursier. La société a ainsi fait le choix de confier l'ensemble de ses mandats d'accompagnement boursier à un acteur de référence unique : TP ICAP Midcap.

Cette organisation unifiée vise à garantir la cohérence du marketing boursier, la qualité de l'animation de marché et l'efficacité de la recherche financière, trois leviers essentiels à la juste valorisation d'une société technologique à fort potentiel de croissance.

TP ICAP Midcap : un partenaire de premier plan

TP ICAP Midcap est reconnu comme l'un des acteurs de référence dans l'accompagnement des sociétés Small & Mid Cap technologiques cotées en Europe. Son expertise combinée en matière d'animation des titres de sociétés cotées sur Euronext, d'analyse financière des sociétés de technologies, en particulier les éditeurs de logiciels, et de marketing boursier en fait un partenaire naturel pour Witbe dans sa démarche de revalorisation boursière.

Witbe bénéficiera ainsi d'une approche intégrée, reposant sur trois piliers complémentaires :

Listing Sponsor : garant de la conformité et du lien avec l'opérateur de marché Euronext ;

: garant de la conformité et du lien avec l'opérateur de marché Euronext ; Animation de marché : amélioration de la liquidité et de la régularité de la cotation des actions Witbe ;

: amélioration de la liquidité et de la régularité de la cotation des actions Witbe ; Recherche sponsorisée : renforcement de la visibilité auprès des investisseurs institutionnels.

Cette organisation vise à accroître la visibilité de Witbe auprès des investisseurs et à s'appuyer sur l'expertise reconnue de TP ICAP Midcap dans l'accompagnement des sociétés Small & Midcap, et plus largement des entreprises de la "Tech" cotées en Europe.

Une dynamique de marché résolument tournée vers la création de valeur

En centralisant ses actions autour d'un dispositif unifié, Witbe se dote des moyens nécessaires pour accompagner activement la revalorisation de son titre.

Dans un environnement où la qualité de l'exécution et la cohérence de la communication financière sont déterminantes, cette organisation renforcée traduit la confiance de Witbe dans ses fondamentaux et dans son potentiel de création de valeur pour ses actionnaires à moyen terme.

Witbe remercie les équipes de Gilbert Dupont et d'Euroland Corporate pour leur accompagnement au cours des dernières années.

Moyens affectés au contrat de liquidité

À la date du 8 avril 2026, date de résiliation du précédent contrat de liquidité conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, la Société a mis à disposition de TP ICAP Midcap :

9 850 actions

7 132,47 euros en espèce

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9 504 actions

7 981,81 euros en espèce

Enfin, il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

0 action

150 000,00 euros en espèce

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

En cas de dotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la Société ;

Ou, à la demande de la Société, sous sa responsabilité.

Il pourra également être résilié à tout moment par la Société sans préavis, ou par TP ICAP Midcap avec un préavis de trois mois.

Ce contrat de liquidité sera mis en œuvre conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

Agenda financier 2026

Date Publication Mardi 28 avril 2026 Résultats annuels 2025 Jeudi 23 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 Mercredi 23 septembre 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 28 avril 2027 Résultats annuels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI est le premier système de test automatisé agent-native dédié au test et monitoring des services vidéo. À l'heure où l'IA générative transforme l'industrie, les agents autonomes de Witbe planifient, exécutent et analysent les tests à grande échelle, tout en s'adaptant aux évolutions d'interfaces et en optimisant en continu et de façon intelligente la détection des anomalies.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur Witbe.net .

Marie-Véronique Lacaze - Présidente-Directrice générale

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

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