Le président de Shinsegae présente des excuses publiques face à la polémique suscitée par la campagne de Starbucks Corée

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Les actions du groupe de distribution sud-coréen Shinsegae 004170.KS ont chuté mardi après que son président, Chung Yong-jin, a présenté des excuses publiques concernant une campagne marketing de Starbucks Corée qui évoquait la répression militaire brutale menée en 1980 contre des manifestants pro-démocratie.

Le conglomérat de distribution, qui exploite la filiale coréenne de Starbucks, a essuyé une vague de critiques suite à sa campagne « Tank Day » , qui mettait en avant des gobelets isothermes le 18 mai, alors que le pays commémorait le soulèvement de Gwangju de mai 1980, mené par des étudiants.

« Je prends très au sérieux le fait que la campagne marketing inappropriée de Starbucks Corée ait blessé et mis en colère de nombreuses personnes », a déclaré M. Chung. « J'assume l'entière responsabilité de cet incident. »

L'action Shinsegae a ouvert en hausse mardi, mais a ensuite chuté de 2,6 % après les déclarations de M. Chung.

On estime que des centaines de personnes ont trouvé la mort ou ont disparu lorsque la dictature militaire de Chun Doo-hwan a déployé des troupes et des chars pour réprimer les manifestations.

Shinsegae a licencié le directeur de Starbucks Corée la semaine dernière après s’être excusé pour son « marketing inapproprié ». Starbucks Global a également présenté ses excuses et a déclaré qu’une enquête avait été ouverte.

À la suite de ces critiques, le ministre sud-coréen de l'Intérieur a déclaré que son ministère cesserait de proposer des produits provenant d'entreprises qui « banalisent » l'histoire démocratique du pays.

Starbucks Corée est détenue à 67,5 % par E-Mart 139480.KS et à 32,5 % par le fonds souverain singapourien GIC, selon un document déposé par la société.