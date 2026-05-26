Roland-Garros: Svitolina et Ruud ont eu chaud, Monfils et Wawrinka ont fait leurs adieux

Le Norvégien Casper Ruud tente de se rafraîchir entre deux jeux pendant son match contre Roman Safiullin, lors de la deuxième journée de Roland-Garros, à Paris, le 25 mai 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'Ukrainienne Elina Svitolina (7e mondiale) et le Norvégien Casper Ruud (16e) sont passés tout près de l'élimination dès leur entrée en lice à Roland-Garros mais ont fini par s'en sortir lundi, contrairement aux vétérans Gaël Monfils et Stan Wawrinka qui ont fait leurs adieux à la porte d'Auteuil.

La N.2 mondiale Elena Rybakina et la quadruple lauréate du tournoi Iga Swiatek (3e) ont elles réussi leur entrée en matière, ne laissant échapper qu'une poignée de jeux au passage.

. Svitolina s'arrache, Swiatek et Rybakina déroulent

Dans une chaleur (plus de 30°C) inhabituellement écrasante pour un mois de mai, Elina Svitolina (10e) a connu l'après-midi la plus difficile parmi les candidates à la victoire finale. L'Ukrainienne a finalement réussi à surmonter la perte du premier set pour battre la Hongroise Anna Bondar (58e), 3-6, 6-1, 7-6 (10/3).

La Polonaise Iga Swiatek lors de son match contre l'Australienne Emerson Jones sur le court Philippe-Chatrier à Roland-Garros le 25 mai 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Quand tu joues bien et que tu es classée dans les premières places mondiales, toutes tes adversaires jouent libérées", a commenté la gagnante en conférence de presse, avant de se mesurer au deuxième tour à l'Espagnole Kaitlin Quevedo, issue des qualifications.

Finaliste à Rome et demi-finaliste à Genève, Casper Ruud a survécu à une "insolation" et à une ribambelle de balles de match manquées dans le troisième set pour s'extirper en cinq sets des griffes du Russe Roman Safiullin. Le Norvégien, double finaliste à Roland-Garros, a désormais rendez-vous avec le Serbe Hamad Medjedovic.

Chez les dames, Rybakina et Swiatek ont expédié leur premier tour.

Les deux joueuses ont passé en cumulé 2h15 sur le court Philippe-Chatrier: 1h15 pour la Kazakhstanaise pour se défaire de la Slovène Veronika Erjavec (83e) 6-2, 6-2, et une heure pour la Polonaise face à l'Australienne Emerson Jones (136e) 6-1, 6-2.

"Je suis très contente de la manière dont j'ai joué. C'était une bonne journée", s'est félicitée Swiatek, dont la prochaine adversaire sera la Tchèque Sara Bejlek (35e).

"Pour un premier match, c'était solide", a estimé Rybakina, lauréate en janvier de l'Open d'Australie. La dauphine d'Aryna Sabalenka - qui entrera en lice mardi - défiera au prochain tour l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (55e).

En fin de soirée, la Tchèque Karolina Muchova (10e), finaliste à Paris en 2023 et très régulière cette saison sur terre battue, s'est également qualifiée en deux sets.

. Monfils et Wawrinka tirent leur révérence

Chouchou du public parisien, Gaël Monfils (218e) lui a offert un dernier combat en cinq sets, brouillon et finalement perdu 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0.

"Chaque année quand je viens jouer à Roland-Garros, j'ai des frissons", a lancé Monfils au public lors d'une cérémonie en son honneur sur le court Philippe-Chatrier.

"J'ai créé quelque chose de fort, d'unique, d'exceptionnel. Vous allez vraiment, vraiment me manquer et je veux vous dire un grand merci, de tout mon cœur", a-t-il poursuivi sous un tonnerre d'applaudissements.

Le Suisse Stan Wawrinka a reçu sur le court Simonne-Mathieu un trophée célébrant sa carrière le 25 mai 2026 à Roland Garros à Paris alors qu'il annoncé prendre sa retraire à la fin de l'année ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La journée a été particulièrement rude pour le public parisien, qui avait déjà dû faire ses adieux quelques heures plus tôt au vainqueur de l'édition 2015 de Roland-Garros, le Suisse Stan Wawrinka (41 ans).

Le Vaudois, l'un des deux lauréats de Roland-Garros en lice cette année avec Novak Djokovic, est tombé face au Néerlandais Jesper de Jong (106e), 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

"Je n'ai pas envie de vous dire au revoir ici (...) C'était exceptionnel de pouvoir vivre ce moment sur le terrain", a déclaré le Suisse, visiblement ému, dans une tunique rouge et blanche, loin de l'excentricité du short à carreaux qu'il arborait lors de son sacre en 2015.

"Quand j'étais jeune, je regardais Roland-Garros du côté francophone de la Suisse. C'était mon rêve. (...) Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, quand j'entends le public qui essaie de m'encourager, qui essaie de me soutenir, je me sens +à la maison+! Vivre des émotions comme ça, c'est ce qu'il y a de plus vrai", a conclu le Vaudois.

Après les qualifications d'Alexander Zverev (3e) et Novak Djokovic (4e) dimanche, et de l'Américain Ben Shelton (5e) en trois sets lundi, le grand favori Jannik Sinner (1er) entre en lice mardi contre le Français Clément Tabur (171e).