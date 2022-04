Witbe : "Très forte amélioration des résultats"

Publication des résultats annuels 2021

Porté par le succès de sa Witbox et après avoir publié début janvier un chiffre d’affaires annuel en hausse de 33% à 19,1 M€, Witbe publie des résultats annuels 2021 records marqués par une marge d’EBITDA de 21,8%, en forte amélioration.



La dynamique commerciale s’accélère

Comme évoqué la semaine passée dans notre flash, Witbe bénéficie du large succès commercial de sa Witbox et des nouveaux modèles (Witbox+ et Witbox Net) lancés en début d’année.

Après l’annonce d’un contrat majeur de 4 M€ qui doit être livré au S1 2022, le Groupe fait état d’un chiffre d’affaires 2022 (réalisé ou à comptabiliser) de 11,6 M€ à la fin de son T1, soit 60% de l’activité de l’exercice 2021 dans son ensemble. Suite à cette publication nous ajustons nos attentes pour 2022e et attendons ainsi un CA de 24,0 M€ (vs 21,8 M€).



Recommandation

Suite à cette publication de très bonne facture, notre objectif de cours ressort à 13,00 € (vs 12,00 €) et notre recommandation reste à l’Achat.