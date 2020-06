Londres, Royaume-Uni, 10 juin 2020 - Witbe, le leader de la Qualité d'Expérience (QoE) des services numériques, et Testronic, leader international dans l'assurance qualité (QA) pour les industries du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo, ont signé un partenariat stratégique afin de proposer des services de supervision et de tests automatisés aux fournisseurs et plateformes de services de streaming vidéo.

Witbe a développé une technologie basée sur des robots logiciels reproduisant les comportements des utilisateurs. Grâce à cette technologie, Testronic sera en mesure d'automatiser les tests d'assurance qualité de ses clients avec une infrastructure mondiale immédiatement disponible, permettant d'améliorer la qualité d'expérience de n'importe quel service numérique.

" Les sociétés de streaming cherchent à optimiser leurs coûts, tout en continuant à fournir des services de haute qualité. Dans notre effort continu d'automatiser tous ces services de tests, nous avons constaté que la technologie Witbe répondait le mieux à nos besoins en offrant des produits de test et de supervision plus efficaces, adaptables et évolutifs. Elle nous donne également la possibilité de tester ces services en utilisant de vrais devices partout dans le monde, sans qu'il soit nécessaire d'être physiquement présent ", a commenté Chris Parry, vice-président des partenariats stratégiques de Testronic pour la région EMEA. " La combinaison de la technologie Witbe avec notre propre expertise en matière d'automatisation et de tests manuels nous permet de proposer une offre parfaitement adaptée, en particulier pour le streaming d'événements sportifs en direct, en fournissant des informations pertinentes et à forte valeur ajoutée à nos clients."

Marie-Véronique Lacaze, présidente de Witbe, a également commenté : " Je suis ravie que Testronic ait choisi Witbe comme partenaire stratégique. Cette collaboration permettra à Testronic de fournir des technologies d'automatisation des tests aux fournisseurs de contenu et aux opérateurs du monde entier en tirant parti des produits Witbe. Nous nous réjouissons de continuer à permettre à Testronic d'aider ses clients à offrir la meilleure qualité d'expérience possible à leurs utilisateurs finaux."

A propos de Testronic

Leader dans le domaine des services de test de l'assurance qualité (QA) et du contrôle qualité (QC), Testronic applique des standard de qualité élevées pour protéger ses clients et préserver

l'expérience des utilisateurs finaux depuis 1998. En tant que premier fournisseur mondial de services d'assurance qualité, de conformité et de localisation pour les industries du divertissement,

y compris le cinéma, la télévision et les jeux vidéos, Testronic assure une distribution efficace et sûre de produits de la plus haute qualité. Basée à Burbank (CA), Londres, Varsovie, et Santiago

(Chili), Testronic offre un historique inégalé d'innovation de nouvelle génération et d'excellence de service dans toute l'industrie des médias numériques.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

