Witbe : "Retour à la croissance au T1 / Exercice résilient"

Publication des résultats annuels 2020



Alors que Witbe avait annoncé une contre-performance à l'occasion de son CA 2020 avec une baisse de -24% de celui-ci à 14,4 M€, le Groupe affiche néanmoins une certaine résilience et publie un EBITDA positif de 0,14 M€ (0,2 M€ estimé).



Un redémarrage de la dynamique commerciale



Lors de la publication de son CA 2020, Witbe faisait état d'une activité commerciale au point mort en Amérique notamment en lien avec l'instabilité politique liée aux élections et à la crise sanitaire. Cette période semble révolue puisque le Groupe publie exceptionnellement un T1 2021 faisant état d'un retour à une forte dynamique commerciale. Le CA T1 ressort à 3,1 M€, en croissance de +32%, avec un triplement des abonnements Cloud. Le Groupe enregistre un rebond sur ses principales implantations géographiques avec un CA en croissance de +86% outre-Atlantique à 1,1 M€ et de +24% à 2,0 M€ en EMEA.



Perspectives



Ce rebond de l'activité au T1 nous rassure concernant la dynamique commerciale après la contre-performance de la fin 2020. Nous retenons aussi les efforts menés par le Groupe pour optimiser sa structure de coûts et la rendre plus agile. Witbe devrait ainsi reprendre le chemin d'une croissance rentable sur les prochains exercices, à ce titre nous attendons un retour sur les niveaux de 2019 avec CA 2021e de 18,5 M€.



Recommandation



Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours passe à 11,00 € (vs 8,20 €) et notre recommandation à l'Achat (vs Neutre).