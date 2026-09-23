WITBE : Résultats semestriels 2026 en progression soutenue - Perspectives

Résultats semestriels 2026 en progression soutenue

Chiffre d'affaires semestriel en croissance de +15% à taux de change constants

EBITDA de 1,6 M€ en progression de +2,5 M€ et marge d'EBITDA de 18,7% à un niveau historique pour un 1 er semestre

Résultat d'exploitation semestriel positif, une première pour un 1 er semestre depuis l'IPO de Witbe

Perspectives

Accélération du déploiement opérationnel de Witbe Agentic AI , plateforme d'IA agentique dédiée aux tests et au monitoring des services vidéo

Confirmation de l'objectif de 22 M€ de chiffre d'affaires en 2026 , combiné à une structure de coûts allégée

Paris, le 23 septembre 2026 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , acteur de référence du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices , publie ses résultats semestriels 2026 (au 30 juin 2026), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 23 septembre 2026.

Données consolidées en M€

Normes françaises S1 2025

(6 mois) S1 2026

(6 mois) Variation 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 7,654 8,419 +0,8 M€ 19,556 Autres produits d'exploitation 1,326 1,807 3,840 Marge brute [1] 6,895 7,882 +1,0 M€ 18,314 Taux de marge brute (en % du chiffre d'affaires) 90,1% 93,6% 93,6% Charges d'exploitation 9,105 8,117 -1,0 M€ 19,875 dont Charges de personnel 6,523 5,539 13,526 dont Autres charges externes 2,485 2,526 6,148 EBITDA [2] -0,885 1,572 +2,5 M€ 2,278 Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) n.a. 18,7% 11,6% Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,634 1,567 2,728 Résultat d'exploitation -2,519 0,005 +2,5 M€ -0,450 Résultat financier -0,583 0,510 -1,468 Résultat exceptionnel 0,034 0,010 0,004 Impôt sur les résultats 0,528 0,548 1,232 Résultat net -2,539 1,073 +3,6 M€ -0,682 Marge nette (en % du chiffre d'affaires) n.a. 12,7% n.a.

Marie-Véronique Lacaze, Présidente-Directrice générale de Witbe, déclare :

« Ce semestre, habituellement le moins contributif de l'année, est pour la première fois à l'équilibre opérationnel. Nous y sommes parvenus en conjuguant croissance des ventes et nette réduction de nos charges, tout en augmentant notre investissement en R&D, en particulier sur la technologie Witbe Agentic AI. Le 2 nd semestre doit désormais valider cette trajectoire : nous confirmons notre objectif de 22 M€ de chiffre d'affaires, tout en bénéficiant d'une structure de coûts allégée. »

Progression de +15% de l'activité à taux de change constants au 1 er semestre 2026

Au 1 er semestre 2026, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 M€, en progression de +10% par rapport au 1 er semestre 2025. À taux de change constants, la croissance organique s'établit à +15%.

Sur le plan géographique, les deux principales zones ont affiché une croissance organique à deux chiffres : +12% pour la zone Amériques à 4,9 M€ et +19% en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) à 3,4 M€.

Witbe a enregistré une croissance soutenue des lignes d'activité Software (licences logicielles, abonnement SaaS et « Tokens » liés à l'usage de l'IA) et Services, et une contribution moins importante des ventes de produits Hardware. Hors ventes de produits Hardware, le chiffre d'affaires de Witbe s'est inscrit en progression de +25% au 1 er semestre 2026 .

ARR de 9,1 M€ au 30 juin 2026

Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnements SaaS) a progressé de +6% au 1 er semestre 2026. En intégrant les prestations de maintenance logicielle, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe est en hausse de +4% au 1 er semestre 2026 à 3,1 M€, représentant 36% du chiffre d'affaires semestriel (contre 38% au 1 er semestre 2025).

Le niveau d'ARR ( Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent) des abonnements Cloud et des services de maintenance ressort en légère progression à 9,1 M€ au 30 juin 2026, contre 8,8 M€ fin 2025.

Taux de marge brute de 93,6% en progression de 350 pb

La marge brute [3] s'est élevée à 7,9 M€, en augmentation de +1,0 M€ d'un semestre à l'autre.

Portée par la contribution moins importante des ventes de produits Hardware (moins fortement margés) et la progression soutenue des lignes d'activité Software et Services, le taux de marge brute ressort à un niveau de 93,6%, contre 90,1% au 1 er semestre 2025.

Poursuite de l'allégement de la structure de coûts : 1,0 M€ d'économies par rapport au 1 er semestre 2025

Après 1,1 M€ d'économies en 2024 et 2,5 M€ en 2025, les charges d'exploitation baissent encore de 1,0 M€ (-11%) au 1 er semestre.

Les charges de personnel ont ainsi diminué de -15% au 1 er semestre 2026 (-1,0 M€ en valeur), sous l'effet des mesures de réduction des frais de personnel. À mi-2026, Witbe comptait 93 collaborateurs (effectif moyen hors VIE), contre 115 fin 2025, 135 fin 2024 et 146 fin 2023.

Les charges externes sont demeurées quasi stables (+2% soit +41 K€) au 1 er semestre 2026, avec des charges fixes (loyers, honoraires, VIE, portage salarial, etc.) qui se sont inscrites en baisse de -0,2 M€, contrebalancées par le recours ponctuel à de la sous-traitance et des coûts liés à l'utilisation croissante de l'IA au sein des équipes Witbe.

Progression soutenue de l'EBITDA : +2,5 M€ - Marge d'EBITDA de 18,7%, un record pour un 1 er semestre

Porté par la progression de l'activité et de la marge brute et par la baisse des charges d'exploitation, l'EBITDA [4] semestriel 2026 s'est établi à 1,6 M€, en amélioration de +2,5 M€ par rapport au 1 er semestre 2025.

Ce niveau d'EBITDA constitue un record pour un 1 er semestre pour Witbe, traditionnellement le semestre le moins contributif au regard d'une saisonnalité désormais bien établie de l'activité.

La marge d'EBITDA s'établit à 18,7% sur le semestre, contre 11,6% pour l'ensemble de l'exercice 2025.

Les dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions s'élèvent à 1,6 M€, stables d'un semestre à l'autre, liées aux immobilisations incorporelles des projets de R&D.

Le résultat d'exploitation est positif sur la période, pour la première fois depuis l'IPO de Witbe sur un 1 er semestre, à comparer à une perte d'exploitation de -2,5 M€ au 1 er semestre 2025.

Après comptabilisation d'un résultat financier positif de 0,5 M€, avec une reprise de provision sur les pertes de change latentes (liées à la parité euro/dollar) comptabilisées fin 2025, et un résultat exceptionnel non significatif, le résultat net s'élève à 1,1 M€ au 1 er semestre 2026. Ce bénéfice net intègre un produit d'impôt de 0,5 M€ correspondant au crédit d'impôt recherche (CIR) en France. Aucune charge d'impôt n'a été constatée sur la période.

Cash-flow d'exploitation de +2,1 M€ au 1 er semestre 2026

Au 1 er semestre 2026, Witbe a enregistré un cash-flow d'exploitation de +2,1 M€ (vs. +1,3 M€ au 1 er semestre 2025), porté par l'amélioration de la rentabilité opérationnelle et l'encaissement du CIR (Crédit d'Impôt Recherche) sur la période (1,0 M€). La variation du BFR (besoin en fonds de roulement) a été limitée à -0,4 M€, avec une bonne gestion des créances clients et une légère hausse des stocks en fin de période.

Les flux d'investissements, consacrés à la R&D (production immobilisée) et à la politique d'innovation produit, se sont élevés à 1,8 M€, en augmentation par rapport au 1 er semestre 2025 (1,3 M€).

Au cours du semestre, Witbe a procédé à 0,4 M€ de remboursements de dettes financières, sans émettre de nouveaux emprunts.

Au final, la variation de trésorerie s'est établie à -0,1 M€ au 1 er semestre 2026.

Données consolidées en M€ - non auditées - normes françaises 12/25 06/26 Données consolidées en M€ - non

auditées - normes françaises 12/25 06/26 Actif immobilisé 9,419 9,642 Capitaux propres 5,408 6,283 dont R&D activée nette 8,843 9,108 Emprunts et dettes financières 2,743 2,532 Stocks et encours 0,487 0,627 Dettes fournisseurs 1,710 0,910 Créances clients 3,886 3,086 Autres passifs 9,789 7,761 Autres actifs circulants 4,966 3,164 dont produits constatés d'avance 4,442 3,713 Trésorerie disponible 0,892 0,967 TOTAL ACTIF 19,650 17,486 TOTAL PASSIF 19,650 17,486

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible s'établit à 1,0 M€ pour des dettes financières ramenées à 2,5 M€.

L'endettement financier net [5] est désormais limité à 1,6 M€ (contre 1,9 M€ à fin 2025), représentant un ratio de gearing net [6] de 25%.

Nouvelles distinctions pour la technologie Witbe Agentic AI lors du salon IBC 2026

Witbe était présent à l'IBC 2026, salon professionnel consacré aux technologies audiovisuelles, en septembre à Amsterdam, pour dévoiler ses dernières innovations et nouvelles technologies de test & monitoring natives IA.

Un an après avoir lancé la première technologie de tests agentiques pour les services vidéo et six mois après le lancement de Witbe Agentic SDK, Witbe y présentait l'étape suivante : Witbe VLMs, ses propres « Vision Language Models » (modèles spécialisés dans l'analyse de vidéo et d'images) conçus explicitement pour l'automatisation des tests vidéo et déjà déployés dans le Witbe Cloud. Witbe est le premier acteur du marché à entraîner ses propres VLMs sur des cas d'usage de test vidéo. Ces VLMs représentent d'importantes améliorations en termes d'intelligence, de vitesse d'inférence et de coûts, et sont déployables au sein même de l'infrastructure du client, démultipliant la capacité de test des équipes.

Sur son stand, Witbe a présenté des prompts qu'aucun script algorithmique ne pouvait gérer correctement : « Analyse toutes les publicités qui apparaissent pendant la mi-temps et compare avec les logos qui apparaissent sur le terrain pendant le match » ou « Confirme que tout le contenu qui apparaît à l'écran est adapté à un profil enfant », une évaluation semblable à celle d'un utilisateur humain, hors de portée des tests reposant sur la seule comparaison d'images. Cette technologie a été largement plébiscitée lors de l'IBC 2026, où de nombreux clients et prospects ont pu constater la puissance de cette technologie pour l'automatisation des tests et du monitoring des flux vidéo.

Les technologies de Witbe ont reçu deux nouvelles distinctions lors du salon : l'infrastructure Witbe a été élue Best Monitoring or Network Management Solution par CSI Magazine, et les Witbe VLMs ont reçu un Best of Show Award 2026 décerné par TVBEurope.

Perspectives

À l'issue du 1 er semestre, Witbe confirme son objectif de chiffre d'affaires de 22 M€ en 2026 (contre 19,6 M€ en 2025), avec une structure de coûts allégée grâce aux mesures d'optimisation mises en place en 2024 et 2025.

Agenda financier

Date Publication Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 28 avril 2027 Résultats annuels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de Witbe

Acteur de référence sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche inégalée pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus : tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe VLMs, la famille de modèles Vision Language conçus et entraînés par Witbe pour l'automatisation des tests vidéo, est déployée avec l'Agentic SDK. À partir de simples prompts, les équipes créent, planifient, exécutent et analysent davantage de tests à grande échelle, sans que les évolutions d'interface ou les fenêtres contextuelles n'interrompent les campagnes. Les modèles interprètent, la logique déterministe valide : chaque résultat reste ancré dans des KPI mesurés sur équipements réels. Déployables au sein même de l'infrastructure du client, ces modèles apportent robustesse, vitesse et résilience aux équipes QA et opérations.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'informations sur Witbe.net .

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Marie-Véronique Lacaze - Présidente-Directrice générale

Mathieu Planche - Directeur général délégué

investors@witbe.net Contact investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact presse

Amaury Dugast

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés.

[2] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions (excluant le crédit d'impôt recherche (CIR), comptabilisé en impôts sur les bénéfices depuis le 1 er janvier 2024)

[3] Marge brute : chiffre d'affaires – achats consommés.

[4] EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes des amortissements et provisions (excluant le crédit d'impôt recherche (CIR), comptabilisé en impôts sur les bénéfices depuis le 1 er janvier 2024).

[5] Endettement financier net = Emprunts et dettes financières (i.e. emprunts bancaires et concours bancaires courants) – trésorerie disponible.

[6] Ratio de gearing net = Endettement financier net / Capitaux propres.