Witbe : Réduction des pertes en 2024

Publication des résultats annuels 2024

Witbe a publié hier soir ses résultats pour le compte de l’exercice 2024. Comme évoqué dans notre précédent flash du 28/01/2025, le chiffre d’’affaires de la société a diminué de -4% à 22,1 M€. Le recul des ventes a eu lieu dans un contexte macroéconomique exigeant, avec des vents contraires significatifs pesant sur l’activité. Ces derniers se sont matérialisés par : 1/ des politiques de réduction des coûts et des vagues de licenciements chez les broadcasters et les acteurs de la Tech, 2/ des mouvements de consolidation dans l’industrie du streaming (à l’image de l’abandon du projet de plateforme de streaming sportif Venu Sports), et 3/ un contexte électoral et politique incertain aux États-Unis. Malgré ces difficultés, l’EBITDA de Witbe est ressorti en hausse de +13,1% YoY à 3,3 M€ (traduisant une marge d’EBITDA de 14,6% vs 12,6% en 2023). Cette amélioration est attribuable à des économies de coûts réalisées par le management. Enfin, le résultat net est ressorti au-dessus de nos attentes à -1,1 M€ (vs prévision EuroLand à -1,7 M€). Bien que le RN soit négatif pour une deuxième année consécutive, les pertes du groupe ont été réduites par rapport à 2023 (RN 2023 de -1,5 M€).

Commentaire sur l’activité en 2024

En 2024, Witbe a revu son modèle de revenus pour répondre aux contraintes macroéconomiques et à une demande accrue des cleints pour des solutions en mode CAPEX, au détriment de son offre Cloud en mode SaaS. Cette transition a entraîné une contraction de -36% des revenus Cloud, ramenant le chiffre d’affaires récurrent à 6,7 M€ (-19 %), soit 30 % du chiffre d’affaires total (vs 35 % en 2023). L’ARR s’établit à 8,7 M€ au 31 décembre 2024.

Optimisation des coûts

En 2024, Witbe a démontré une amélioration notable de sa rentabilité opérationnelle malgré un léger recul de l’activité. Le taux de marge brute a progressé à 90,2 % (vs 86,6 % en 2023), porté par un mix produit plus favorable lié au modèle de vente hybride combinant ventes de boîtiers, licences logicielles et abonnements Cloud (Virtual NOC). La marge brute est restée stable à 19,9 M€. Sur le plan des coûts, la société a poursuivi ses efforts d’optimisation initiés en 2023, générant plus de 1,1 M€ d’économies sur l’exercice. Les charges de personnel ont reculé de -3% (-0,4 M€), avec un impact plus marqué au second semestre (-10 %), grâce à une réduction des effectifs engagée sur 18 mois (-20% au total), dont les effets seront pleinement visibles en 2025. L’effectif s’établit à 135 personnes fin 2024 (vs 146 fin 2023). Les charges externes ont également été rationalisées (-11%, soit -0,7 M€), notamment via la renégociation des contrats d’hébergement des robots et une meilleure maîtrise des frais généraux

Perspectives

Witbe entame 2025 avec des perspectives favorables, soutenues par les innovations technologiques déployées en 2024, notamment dans l’automatisation et l’intelligence artificielle (Virtual NOC, DAB). Ces avancées renforcent la valeur ajoutée de l’offre et facilitent les déploiements à grande échelle. Sur le plan commercial, l’adhésion au NCTC aux États-Unis et le partenariat avec TAG Video Systems constituent des leviers clés pour accélérer l’internationalisation et adresser de nouveaux segments clients. La dynamique d’investissement en R&D se poursuit, avec pour objectif de consolider le leadership de Witbe sur le marché du monitoring vidéo automatisé

Recommandation

Suite à cette publication nous maintenons notre recommandation à Achat sur le titre. Nous ajustons toutefois notre objectif de cours à 3,6€/action (vs 4,4€ auparavant) ce qui traduit un potentiel de hausse de plus de +80%.