Witbe : Redressement attendu au T3
information fournie par EuroLand Corporate 25/09/2025 à 09:19

Publication des résultats du S1 2025


Witbe a publié cette semaine ses résultats pour le compte du premier semestre 2025. Pour rappel, l’entreprise avait déjà fait état en juillet d’un recul de -26 % de son chiffre d’affaires (7,7 M€), dans un environnement économique défavorable. La société enregistre un EBITDA négatif de -0,9 M€, contre -0,2 M€ un an plus tôt. Le résultat net part du groupe s’établit pour sa part à -2,5 M€ vs -0,7 M€ un an plus tôt. Mais, surprise : le chiffres d’affaires du troisième trimestre, qui se clôture dans 5 jours, est attendu en hausse de plus de 20 %.


Perspectives


En marge de sa publication, le management de Witbe a annoncé une croissance embarquée supérieure à +20% de son CA au cours du T3 (clôture le 30/09/2025). Le chiffre d’affaires du troisième trimestre devrait ainsi être supérieur d’un M€ à celui enregistré au T3 2024. Cette dynamique traduit un regain d’activité et nous estimons qu’il devrait se prolonger sur le reste de l’année, dans un calendrier d’activité marqué par un quatrième trimestre souvent décisif. Elle s’appuie à la fois sur la concrétisation de projets différés et sur la montée en puissance de Witbe Agentic AI, dévoilé en septembre.


L’intégration de cette nouvelle solution au sein de l’offre de monitoring représente un levier stratégique : elle permet d’éviter le recours aux scripts et aux API, de transformer des requêtes simples en scénarios de test sur tout type de terminal en un temps réduit, et pourrait, selon les estimations, générer jusqu’à 50 % de gains de productivité pour les clients.


Dans un contexte porté par l’enthousiasme lié au rebond d’activité et aux perspectives offertes par la nouvelle solution Witbe Agentic AI, nous relevons nos prévisions de chiffre d’affaires à 20 M€ pour l’exercice 2025 (vs 18M€ auparavant). Sur cette base, l’EBE est désormais attendu à 0,6 M€ en fin d’année, confirmant l’amélioration progressive de la performance opérationnelle.


Recommandation


Suite à cette publication nous réitérons notre recommandation à l’achat sur le titre et maintenons notre objectif de cours à 2,9€.

