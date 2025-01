Witbe : Recul contenu de l’activité en 2024

Publication du chiffre d’affaires 2024

Au terme de l’exercice 2024, Witbe a publié un chiffre d’affaires consolidé de 22,3 M€, en baisse de -5% par rapport à 2023. Le CA retraité (exc. ventes aux sous-traitants asiatiques de composants électroniques nécessaires à la fabrication des Witbox) ressort quant à lui en dessous de nos estimations à 22,1 M€ (vs 24,5 M€ prévision EuroLand). L’année a été marquée par un contexte macroéconomique exigeant avec des vents contraires importants sur l’activité. Ces derniers ont été incarnés par 1/ les politiques de rationalisation des coûts et les vagues de licenciement chez les broadcasters et les acteurs de la Tech, 2/ les mouvements de consolidation dans l’industrie du streaming (par exemple l’arrêt du projet de plateforme de streaming sportif Venu Sports), et 3/ le contexte électoral et politique aux États-Unis.

Perspectives

En 2024, Witbe a poursuivi ses actions d'optimisation entamées en 2023, notamment avec une réduction des effectifs globaux de 20%, ce qui a permis d’alléger sa structure de coûts. Ces économies, déjà visibles au second semestre 2024, atteindront leur plein effet au 1er semestre 2025. Toutefois, des ajustements tardifs de la part de certains clients et prospects ont impacté le chiffre d’affaires, qui s’est établi en dessous des objectifs. De fait, le management a annoncé que l’objectif d’atteindre un REX 2024 significativement positif ne serait pas atteint.

Dans ce contexte, nous abaissons notre estimation de ROC 2024e à -1,0 M€ contre 0,9 M€ auparavant. D’autre part, nous visons désormais un CA 2025e de 24,4 M€ (vs 26,5 M€) et un ROC 2025e de 1,4 M€ (vs 1,6 M€).

Recommandation

Suite à cette publication nous maintenons notre recommandation à Achat sur le titre. Nous ajustons toutefois notre objectif de cours à 5,4€/action (vs 5,5 € auparavant) ce qui traduit un potentiel de hausse de +120%.