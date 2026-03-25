Witbe mise sur l'IA native pour son infrastructure de test
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:10
"Les tests s'exécutent sur de vrais appareils et de vrais réseaux, sont analysés en temps réel et s'adaptent d'eux-mêmes aux changements d'interfaces, sans script à écrire ni à maintenir", explique la société.
Cette infrastructure est constituée de quatre niveaux : exécution sur de vrais appareils (Witbox), automatisation hybride (combinant logique algorithmique et Agentique SDK), pilotage opérationnel (REC, le NOC virtuel de Witbe), et analyse intelligente (Smartgate).
Sur la base d'un réseau mondial de milliers de robots Witbox et de l'Agentic SDK, lancé mi-février avec Witbe Suite 41, ce framework d'automatisation permet de créer et d'exécuter des tests en langage naturel, via des scénarios préconfigurés par cas d'usage, ou en mode SDK.
"Ainsi les workflows de test et de monitoring s'adaptent aux évolutions des applications, passent à l'échelle et restent résilients d'une version à l'autre, sans maintenance constante des scripts", poursuit Witbe.
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