Witbe: le titre rebondit après un partenariat avec TAG

(CercleFinance.com) - Le titre Witbe progresse de 3% mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un partenariat stratégique avec TAG Video Systems, un spécialiste des logiciels de surveillance en temps réel et de la visualisation des flux vidéo.



L'accord vise à améliorer la supervision ('monitoring') des flux vidéo pour la chaîne de distribution des services de streaming vidéo sur Internet ('over-the-top' ou OTT).



Leur offre doit consister à surveiller et visualiser l'ensemble des flux de diffusion de contenus vidéo, de la source jusqu'aux appareils, ainsi que mesurer la latence entre différentes plateformes, depuis la source jusqu'au flux utilisateur final.



Les deux partenaires disent aussi vouloir établir des indicateurs clés de performance (KPI) critiques, tels que le temps de 'buffering' ou la qualité vidéo.



Dans ce cadre, Witbe et TAG indiquent avoir réalisé une étude de cas à l'occasion de la diffusion, dimanche dernier, de la finale du championnat de football américain, le 'Super Bowl'.



Le titre Witbe avait lourdement chuté à la fin du mois dernier après que le groupe eut abandonné son objectif d'un résultat d'exploitation 'significativement positif' en 2024.





