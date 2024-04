WITBE : Le groupe audiovisuel public britannique Channel Four Television Corporation choisit Witbe pour superviser et améliorer la qualité de son application de streaming Channel 4

Le service de streaming de Channel 4 s'appuie sur la Witbox+ et la suite logicielle de Witbe pour offrir à ses téléspectateurs la meilleure Qualité d'Expérience possible sur tous les appareils et à chaque nouvelle mise à jour

Paris, le 11 avril 2024 – 18h00 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, est heureux d'avoir été sélectionné par Channel Four Television Corporation - groupe audiovisuel public au Royaume-Uni - fournisseur du plus grand service de streaming gratuit du Royaume-Uni, incluant de multiples chaînes de télévision, notamment E4, More4, Film4 et 4seven.

L'application de streaming Channel 4 est disponible sur de nombreux appareils – set-top box, smartphones, tablettes, web, Smart TVs, etc. Les technologies de test et contrôle de Witbe permettent d'automatiser l'ensemble des tests à réaliser sur chaque appareil pour chaque nouvelle mise à jour, tâches qui sont traditionnellement faites manuellement. L'automatisation de ces tâches répétitives et laborieuses accroît l'efficacité des équipes de Channel 4, et leur laisse plus de temps pour d'autres étapes des processus de tests et développement.

" Nous proposons le service de streaming C4 sur une large gamme d'appareils grand public, et notre mission est d'offrir une expérience consommateur impeccable sur chacun d'entre eux ", a déclaré Dave Cameron, Directeur Produits pour Channel 4 . " Ce partenariat avec Witbe permet à nos équipes de test de travailler plus efficacement grâce à une technologie d'automatisation fiable. "

La technologie de Witbe teste et surveille les contenus et services vidéo diffusés sur des appareils de test, fournissant à Channel 4 une situation précise de la Qualité d'Expérience que ses téléspectateurs reçoivent chez eux. Channel 4 utilise la Witbox+ , la solution de monitoring la plus puissante de Witbe, capable de tester jusqu'à quatre appareils 4K en simultané. La gamme Witbox peut tester les appareils mobiles et les Smart TVs — dont Channel 4 dépend — mais permet aussi à l'entreprise de comparer la qualité de son service vidéo à celle de ses concurrents. Grâce au logiciel Remote Eye Controller (REC) de Witbe, les équipes de Channel 4 peuvent également accéder à distance aux appareils de test réels, où qu'ils se trouvent dans le monde, depuis de nombreux réseaux d'opérateurs.

" Notre technologie d'automatisation des tests d'assurance qualité a été conçue spécifiquement pour aider les fournisseurs de services vidéo à contrôler la qualité réelle délivrée, au fur et à mesure des mises à jour ", a déclaré Mathieu Planche, Directeur général de Witbe . " C'est un honneur pour Witbe de permettre à un groupe de renom comme Channel Four Television Corporation d'optimiser ses opérations afin d'atteindre ses objectifs. C'est un témoignage de la qualité de notre technologie et de la façon dont elle peut aider les plus grands groupes audiovisuels du monde à fournir la qualité de service et d'expérience que leurs clients attendent. "

Witbe présentera sa technologie de tests automatisés et de monitoring proactif au NAB Show de Las Vegas, du 14 au 17 avril 2024, dans le West Hall, au stand W2053. Des informations supplémentaires sur la technologie Witbe, la suite logicielle et la gamme de produits Witbox sont disponibles sur le site www.witbe.net .

A propos de Witbe

Leader sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, etc.).

Implanté au niveau international, le groupe compte désormais plus de 300 clients, dans 50 pays différents. Opérateurs télécom, diffuseurs et fournisseurs de contenu, tous font confiance aux robots Witbe pour vérifier la qualité d'expérience de leurs services vidéo.

En 2022, grâce à sa nouvelle gamme de robots Witbox et à une nouvelle version du logiciel Remote Eye Controller, Witbe a rendu ses technologies accessibles au plus grand nombre, à travers n'importe quel navigateur web.

Par la suite, le développement d'algorithmes, l'insertion d‘intelligence artificielle et la mise en place de templates dans le logiciel Workbench permet aux équipes de scripts de tests de travailler 10 fois plus vite et parfois même ne pas avoir à mettre à jour les tests même en cas de modifications de UI. Simplifier la technologie pour faciliter l'utilisation et accroitre la productivité et la collaboration entre les équipes, tels étaient les mots d'ordre de 2023. L'arrivée de l'Ad Monitoring vient compléter l'offre de Witbe en 2024 accompagnée de nombreux avancements visant à donner plus d'indépendance aux utilisateurs des technologies Witbe.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

