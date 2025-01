Witbe: l'objectif de rentabilité pour 2024 est abandonné information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Witbe, un spécialiste de la supervision de la qualité des services vidéo, a annoncé hier soir avoir renoncé à son objectif d'un résultat d'exploitation 'significativement positif' en 2024 après avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à ses attentes.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Witbe a généré un chiffre d'affaires consolidé de 22,3 millions d'euros, en repli de 5% par rapport à l'exercice 2023.



Dans un communiqué, Witbe explique avoir évolué dans un contexte économique difficile au second semestre 2024, pénalisé par les politiques de rationalisation des coûts et les vagues de licenciement chez les diffuseurs et les acteurs de la tech.



L'entreprise dit avoir aussi pâti de mouvements de consolidation dans l'industrie du 'streaming', avec l'arrêt du projet de plateforme de streaming sportif Venu Sports, et du contexte électoral et politique aux Etats-Unis.



Du côté des bonnes nouvelles, la société indique avoir poursuivi sa stratégie consistant à déployer son offre de supervision et de tests automatisés des services vidéo chez les GAFAM.



En raison des ajustements tardifs de la part de certains clients et prospects ayant impacté son chiffre d'affaires qui ressort en dessous de ses objectifs, Witbe indique que son objectif d'un résultat d'exploitation annuel 2024 'significativement positif' ne sera pas atteint.



Suite à ces annonces, l'action décrochait de plus de 25% mardi à la mi-journée, essuyant de loin la plus forte baisse du marché parisien.





