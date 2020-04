WITBE : Forte progression des résultats en 2019

Marge brute portée à 87,4%

16,7% de marge d'EBITDA : rentabilité record depuis l'introduction en Bourse

Paris, le 21 avril 2020 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques annonce ses résultats annuels 2019, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion ce jour. Les procédures d'audit des comptes annuels 2019 sont effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Données consolidées en M€ - Normes françaises 2018 S1 2019 S2 2019 2019 Chiffre d'affaires 19,049 5,387 13,676 19,063 Marge brute1 16,075 4,580 12,085 16,665 Taux de marge brute (en %) 84,4% 85,0% 88,4% 87,4% Charges de personnel 13,121 5,800 6,455 12,255 Autres charges externes 5,785 2,496 2,808 5,304 EBITDA2 0,633 (1,751) 4,942 3,191 Marge d'EBITDA (en %) 3,3% n.s. 36,1% 16,7% Dotations nettes aux amortissements et provisions (1,651) 1,205 0,980 2,185 Résultat d'exploitation (1,018) (2,956) 3,962 1,006 Résultat net (0,757) (2,949) 3,612 0,663

1 Marge brute : Chiffre d'affaires - achats consommés

2 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

A l'issue de son exercice 2019, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 M€, en légère progression par rapport à 2018, marquant ainsi une croissance continue depuis 2015.

Après un 1er semestre freiné par l'allongement des délais de prise de commandes et l'évolution du modèle de vente vers le Cloud, le 2nd semestre a été marqué par une activité commerciale soutenue, illustrée par une croissance de +35% par rapport au 2nd semestre 2018, répartie sur l'ensemble des zones géographiques.



Fort de cette bonne dynamique, Witbe a signé 29 nouvelles références clients en 2019, dont 2 se positionnant directement dans le Top 10 clients.

Le poids du chiffre d'affaires récurrent, incluant la maintenance et les abonnements à la plateforme Cloud, a été porté à 21% du chiffre d'affaires total en 2019.

EBITDA multiplié par 5 en 2019 à 3,2 M€, soit une marge d'EBITDA de 16,7%

La dynamique de croissance du 2nd semestre conjuguée à l'évolution du mix de ventes, avec l'accroissement des contrats en mode Cloud qui permettent une meilleure mutualisation des coûts et de l'hébergement de systèmes centraux de supervision, ont permis de porter le taux de marge brute à 87,4% sur l'ensemble de l'exercice (88,4% au seul 2nd semestre), contre 84,4% l'exercice précédent.

La politique d'optimisation de la structure de coûts, initiée en 2018 et déjà perceptible sur les comptes du 1er semestre, a pleinement porté ses fruits au 2nd semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, les charges de personnel ont reculé de -7% et les autres achats et charges externes de -8%. Au total, les charges d'exploitation de Witbe ont ainsi été réduites de 1,6 M€ d'un exercice à l'autre.

L'EBITDA s'est établi à 3,2 M€ en 2019, contre 0,6 M€ un an plus tôt. La marge d'EBITDA est ressortie à 16,7% (contre 3,3% en 2018), son niveau le plus élevé depuis l'introduction en Bourse de la société en 2016. Sur le seul 2nd semestre 2019, elle s'est élevée au niveau record de 36,1%.

Les dotations nettes aux amortissements s'accroissent à 2,2 M€ (1,7 M€ en 2018), sous l'effet de la politique d'investissements soutenue sur les derniers exercices.

Le résultat d'exploitation s'élève à 1,0 M€, à comparer à une perte opérationnelle de -1,0 M€ en 2018.

Le résultat net part du groupe est positif à 0,7 M€, contre une perte nette de -0,8 M€ l'exercice précédent, représentant une marge nette de 3,5%.

Situation bilancielle au 31 décembre 2019

Données consolidées en M€ - Normes françaises 12/18 12/19 Données consolidées en M€ - Normes françaises 12/18 12/19 Actif immobilisé 6,415 7,064 Capitaux propres 5,202 5,698 dont R&D activée nette 5,310 6,167 Dettes fournisseurs 1,607 2,226 Stocks et encours 0,404 0,380 Emprunts et dettes financières 4,958 1,916 Créances clients 7,826 10,184 Autres passifs 9,390 11,763 Autres actifs circulants 4,238 3,818 dont produits constatés d'avance 5,251 6,068 Trésorerie disponible 2,274 0,157 TOTAL ACTIF 21,157 21,603 TOTAL PASSIF 21,157 21,603

En 2019, Witbe a enregistré un cash-flow d'exploitation de 3,6 M€.

Les flux d'investissements, principalement consacrés aux efforts de R&D et d'innovation technologique, sont demeurés à un niveau soutenu de 2,7 M€, légèrement inférieur au niveau de 2018 (3,1 M€).

Les flux de financements témoignent du désendettement financier mené en 2019 avec 2,2 M€ de remboursements nets d'emprunts.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'élevaient à 5,7 M€ et l'endettement financier net a été ramené à 1,8 M€ contre 2,7 M€ un an plus tôt.

Il convient de souligner l'importance des créances clients qui s'élevaient à 10,2 M€ à fin 2019 sous l'effet de la saisonnalité et de la forte croissance en fin d'exercice.

A fin mars 2020, la trésorerie disponible s'est renforcée pour être portée à 1,7 M€ (donnée non auditée).

Des axes stratégiques pleinement remplis en 2019

En 2019, Witbe s'était fixé trois axes dans le cadre de son plan stratégique : (i) améliorer sa rentabilité et les cash-flows nécessaires à son expansion, (ii) prendre des parts de marché sur les clients stratégiques pour renforcer son leadership, et (iii) garantir une excellence opérationnelle, à travers une offre de supervision de la qualité d'expérience à l'état de l'art, permettant aux clients de diminuer leurs coûts opérationnels et d'exploitation.

Les résultats atteints en 2019, en termes commercial, financier et technologique témoignent d'une feuille de route pleinement remplie.

Perspectives 2020

Depuis le début de l'exercice, l'entreprise connaît une activité soutenue, illustrée par exemple par la supervision, en temps réel et sur tous types de devices, du 54ème Super Bowl début février aux Etats-Unis, et l'accompagnement du lancement de deux offres majeures (Disney+ et Peacock) pour Canal+ et NBCU.

La stratégie 2020 de la société consiste à renforcer ses positions chez ses clients historiques, opérateurs télécoms Tier-One et groupes médias au niveau mondial, tout en profitant des opportunités créées par les nouvelles plateformes de diffusion de contenus notamment les

évènements sportifs, cinématographiques ou musicaux, à l'échelle mondiale.

Les travaux intensifs de R&D ont aussi permis de repositionner l'offre Witbe pour répondre aux besoins du marché Corporate, principal marché de l'entreprise à sa création.

L'offre Cloud, appréciée par le marché des opérateurs, est également bien adaptée pour le marché des grands groupes internationaux de tous secteurs, ces entreprises étant en train de migrer également leur système d'information vers de nouvelles technologies et sur des hébergements dans le Cloud.



Point de situation liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19)

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 25 mars 2020, Witbe continue à servir ses clients malgré la situation sanitaire mondiale, sans que la qualité du service fourni n'en soit impactée. La majeure partie des collaborateurs sont aujourd'hui opérationnels en télétravail, quelle que soit leur localisation dans le monde, conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Seules les équipes en charge de la production et de l'expédition des robots continuent d'intervenir sur les sites en France et aux Etats-Unis, dans le respect des règles sanitaires préconisées pour lutter contre la propagation du virus.

Les signatures de nouveaux contrats ont continué de progresser au 1er trimestre 2020. La crise sanitaire allongera certainement les cycles de ventes, au moins au cours du 2ème trimestre. La situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée aujourd'hui incertaine, il est pour l'instant difficile d'en quantifier les effets sur l'activité pour la suite de l'exercice 2020.

Face à cette situation, l'exposition de Witbe à un secteur d'activité plutôt résilient (télécoms et services numériques) et sa clientèle constituée de grands comptes internationaux constituent des facteurs d'amortissement pour la société face à cette crise.

Les mesures de confinement actuelles ont également fait prendre conscience à certains clients de l'importance de l'usage des technologies Witbe au quotidien pour la supervision à distance de leurs services critiques.

Confirmation de l'éligibilité au PEA-PME

Witbe confirme respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article D.221-113-5 du décret d'application n°2014-283 du 4 mars 2014, à savoir :

Un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;

Un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 Mds€ ou un total de bilan inférieur à 2 Mds€.

En conséquence, les actions Witbe peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Prochaines publications

30 juillet 2020 : Chiffre d'affaires semestriel 2020

17 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr