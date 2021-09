Witbe : "Forte dynamique commerciale et marge d’EBITDA record pour un S1"

Publication des résultats S1 2021

Après avoir publié un CA S1 de 7,7 M€, en croissance de +13%, porté par la dynamique commerciale autour de l’offre Cloud de Witbe ainsi que par le succès commercial de la Witbox, le Groupe publie des résultats en forte amélioration avec une marge d’EBITDA record pour un S1 de 11,8%.



Effets concrets de l’opération ORION

Engagé depuis plusieurs mois dans l’opération ORION visant à rendre plus agile la société notamment en optimisant les processus internes et en accélérant la digitalisation du Groupe, Witbe commence à voir les effets de ce plan sur sa structure opérationnelle. Fort d’une quasi-stabilité des charges de personnels (+1% à 6,7 M€) et de la baisse de -29% des charges externes à 1,4 M€ sous l’effet de l’automatisation de processus internes et de la limitation des frais de déplacements, le Groupe affiche un EBITDA positif et en forte hausse à 0,9 M€ (11,8% de marge) contre -0,6 M€ au S1 2020 et 0,1 M€ pour l’exercice 2020 global. Un record pour un premier semestre à la saisonnalité peu favorable.



Recommandation

Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours reste à 11,00 € et notre recommandation à l’Achat.