WITBE : Croissance à deux chiffres de l'activité au 1er semestre 2026 avec les premiers revenus issus de Witbe Agentic AI - Perspectives

Croissance à deux chiffres de l'activité au 1 er semestre 2026 avec les premiers revenus issus de Witbe Agentic AI

Chiffre d'affaires semestriel de 8,4 M€ en progression de +15% à taux de change constants

Croissance semestrielle de +25% des lignes d'activité Software et Services, portées par les premiers déploiements commerciaux de Witbe Agentic AI

ARR de 9,1 M€ au 30 juin 2026 (vs. 8,8 M€ au 31/12/2025)

Perspectives

Confirmation de l'objectif de 22 M€ de chiffre d'affaires en 2026, avec une accélération du déploiement opérationnel de Witbe Agentic AI au 2 nd semestre…

… combiné à une structure de coûts allégée en 2026 grâce aux mesures d'optimisation mises en place en 2024 et 2025

Paris, le 23 juillet 2026 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , acteur de référence du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices , publie son chiffre d'affaires semestriel (période du 1 er janvier au 30 juin) au titre de l'exercice 2026.

Marie-Véronique Lacaze, Présidente-Directrice générale de Witbe, déclare : « L'activité du 1 er semestre traduit bien davantage qu'un simple retour à la croissance. Ces chiffres illustrent la capacité de notre infrastructure propriétaire à créer de nouveaux usages et de nouvelles sources de revenus. Les premiers déploiements de Witbe Agentic AI témoignent parfaitement de cette dynamique : en combinant notre plateforme technologique avec l'intelligence artificielle, nous renforçons une différenciation construite au fil des années et particulièrement difficile à reproduire. Cette évolution ouvre une nouvelle phase de développement pour Witbe et conforte nos perspectives. »

Activité du 1 er semestre 2026

Données en M€ (non auditées)

Normes françaises 1 er semestre

2026 1 er semestre

2025 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires consolidé 8,4 7,7 +10% +15% dont Amériques 4,9 4,7 +5% +12% dont EMEA 3,4 2,8 +19% +19% dont Asie 0,1 0,1 +6% +6%

Au 1 er semestre 2026, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 M€, en solide progression de +10% par rapport au 1 er semestre 2025.

À taux de change constants, la croissance organique s'établit à +15%.

Ce semestre affiche une croissance organique à deux chiffres sur les deux principales zones géographiques : +12% pour la zone Amériques et +19% en EMEA.

Il convient de souligner la forte croissance semestrielle des lignes d'activité Software (licences logicielles, abonnement SaaS et nouveaux revenus de « tokens » liés à l'usage de l'IA) et Services, et la contribution moins importante des ventes de produits Hardware (moins fortement margés) par rapport au 1 er semestre 2025. Hors ventes de produits Hardware, le chiffre d'affaires semestriel de Witbe s'inscrit ainsi en progression soutenue de +25% .

ARR de 9,1 M€ au 30 juin 2026

Le chiffre d'affaires réalisé en mode Cloud (abonnements en mode SaaS) a progressé de +6% au 1 er semestre 2026. En intégrant les prestations de maintenance logicielle, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe est en hausse de +4% au 1 er semestre 2026 à 3,1 M€, représentant 36% du chiffre d'affaires semestriel (contre 38% au 1 er semestre 2025).

Le niveau d'ARR ( Annual Recurring Revenue - revenu annuel récurrent) des abonnements Cloud et des services de maintenance ressort en légère progression à 9,1 M€ au 30 juin 2026, contre 8,8 M€ fin 2025.

Activité par zones géographiques

La zone Amériques affiche une croissance semestrielle de +12% à taux de change constants (+5% en données publiées), soit un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Cette zone représente 58% des facturations de Witbe à mi-exercice (vs. 50% sur l'ensemble de l'année 2025).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Witbe a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 3,4 M€, en croissance soutenue de +19% (identique à taux de change constants). La zone EMEA a représenté 40% de l'activité du 1 er semestre 2026 (vs. 47% sur l'ensemble de l'année 2025).

Enfin, l' Asie a réalisé un chiffre d'affaires semestriel relativement stable à 0,1 M€ (+6% à taux de change constants). La zone totalise 1% des ventes semestrielles de Witbe.

Accélération du déploiement opérationnel de Witbe Agentic AI au 2 nd semestre 2026 : confirmation du retour à la croissance de Witbe sur l'ensemble de l'exercice

La nouvelle plateforme Witbe Agentic AI , 1 ère infrastructure AI-native dédiée aux tests automatisés et au monitoring des flux vidéo et services de streaming, est le principal moteur de croissance de Witbe en 2026 et au-delà. Elle génère des revenus additionnels auprès des clients existants, qui y trouvent de nouveaux usages, et ouvre la porte à de nouveaux comptes stratégiques grâce à une avancée technologique majeure sur le marché.

Les premiers mois de déploiement confirment une adoption rapide : environ 30 % des clients sont déjà équipés, et le nombre de requêtes adressées à la plateforme a progressé de +50 % à +100 % par mois entre février et juin. Cette technologie s'appuie également sur un système de « tokens » facturés aux clients, nouvelle source de revenus récurrents pour le Groupe. La facturation des « tokens » a déjà représenté 0,2 M€ de revenus au 1 er semestre 2026.

Ces résultats confirment la force du modèle Witbe : une infrastructure propriétaire, enrichie en permanence par l'innovation logicielle et l'intelligence artificielle. Elle repose sur trois piliers : des robots de monitoring déployés pour les opérateurs et connectés localement à de vrais appareils, des algorithmes propriétaires d'analyse en temps réel, et une plateforme logicielle capable d'orchestrer des milliers de tests simultanés. Elle est aujourd'hui exploitée en production par les plus grands opérateurs télécoms, plateformes de streaming et acteurs technologiques internationaux.

Fort de ce levier d'innovation, Witbe confirme son objectif de chiffre d'affaires de 22 M€ en 2026, avec une structure de coûts allégée grâce aux mesures d'optimisation mises en place en 2024 et 2025.

À ce jour, 60% de cet objectif est déjà sécurisé par le chiffre d'affaires réalisé du 1 er semestre, les bons de commande signés pour le 2 nd semestre et les abonnements en mode SaaS.

Agenda financier

Date Publication Mercredi 23 septembre 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 28 avril 2027 Résultats annuels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris.

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

À propos de Witbe

Acteur de référence sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche inégalée pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus?: tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Dernière avancée majeure, Witbe Agentic AI permet à ses utilisateurs de créer, planifier, exécuter et analyser plus de tests à grande échelle, à partir de simple prompts et sans être impactés par les évolutions d'interface ou les pop-up intempestifs. Cette nouvelle génération d'automatisation apporte robustesse, vitesse et résilience aux équipes QA et opérations.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

Plus d'information sur Witbe.net .

Marie-Véronique Lacaze - Présidente-Directrice générale

Mathieu Planche - Directeur général adjoint

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