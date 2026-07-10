WITBE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Paris, le 10 juillet 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

Nombre d'actions : 6 007

Solde en espèces : 15 235,88 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achats 7 460 19 597,41 € 122 transactions Ventes 11 303 titres 27 811,91 € 146 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 9 504

Solde en espèces : 7 981,81 €

À la date du 8 avril 2026, date de résiliation du précédent contrat de liquidité conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, la Société a mis à disposition de TP ICAP (Europe) :

9 850 actions

7 132,47 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisé et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Annexe

Achats Vente Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 122 7 460 19 597,41 146 11 303 27 811,91 20260101 0 0 0,00 0 0 0,00 20260102 0 0 0,00 0 0 0,00 20260105 0 0 0,00 0 0 0,00 20260106 0 0 0,00 0 0 0,00 20260107 0 0 0,00 0 0 0,00 20260108 0 0 0,00 0 0 0,00 20260109 0 0 0,00 0 0 0,00 20260112 0 0 0,00 0 0 0,00 20260113 0 0 0,00 0 0 0,00 20260114 0 0 0,00 0 0 0,00 20260115 0 0 0,00 0 0 0,00 20260116 0 0 0,00 0 0 0,00 20260119 0 0 0,00 0 0 0,00 20260120 0 0 0,00 0 0 0,00 20260121 0 0 0,00 0 0 0,00 20260122 0 0 0,00 0 0 0,00 20260123 0 0 0,00 0 0 0,00 20260126 0 0 0,00 0 0 0,00 20260127 0 0 0,00 0 0 0,00 20260128 0 0 0,00 0 0 0,00 20260129 0 0 0,00 0 0 0,00 20260130 0 0 0,00 0 0 0,00 20260202 0 0 0,00 0 0 0,00 20260203 0 0 0,00 0 0 0,00 20260204 0 0 0,00 0 0 0,00 20260205 0 0 0,00 0 0 0,00 20260206 0 0 0,00 0 0 0,00 20260209 0 0 0,00 0 0 0,00 20260210 0 0 0,00 0 0 0,00 20260211 0 0 0,00 0 0 0,00 20260212 0 0 0,00 0 0 0,00 20260213 0 0 0,00 0 0 0,00 20260216 0 0 0,00 0 0 0,00 20260217 0 0 0,00 0 0 0,00 20260218 0 0 0,00 0 0 0,00 20260219 0 0 0,00 0 0 0,00 20260220 0 0 0,00 0 0 0,00 20260223 0 0 0,00 0 0 0,00 20260224 0 0 0,00 0 0 0,00 20260225 0 0 0,00 0 0 0,00 20260226 0 0 0,00 0 0 0,00 20260227 0 0 0,00 0 0 0,00 20260302 0 0 0,00 0 0 0,00 20260303 0 0 0,00 0 0 0,00 20260304 0 0 0,00 0 0 0,00 20260305 0 0 0,00 0 0 0,00 20260306 0 0 0,00 0 0 0,00 20260309 0 0 0,00 0 0 0,00 20260310 0 0 0,00 0 0 0,00 20260311 0 0 0,00 0 0 0,00 20260312 0 0 0,00 0 0 0,00 20260313 0 0 0,00 0 0 0,00 20260316 0 0 0,00 0 0 0,00 20260317 0 0 0,00 0 0 0,00 20260318 0 0 0,00 0 0 0,00 20260319 0 0 0,00 0 0 0,00 20260320 0 0 0,00 0 0 0,00 20260323 0 0 0,00 0 0 0,00 20260324 0 0 0,00 0 0 0,00 20260325 0 0 0,00 0 0 0,00 20260326 0 0 0,00 0 0 0,00 20260327 0 0 0,00 0 0 0,00 20260330 0 0 0,00 0 0 0,00 20260331 0 0 0,00 0 0 0,00 20260401 0 0 0,00 0 0 0,00 20260402 0 0 0,00 0 0 0,00 20260403 0 0 0,00 0 0 0,00 20260406 0 0 0,00 0 0 0,00 20260407 0 0 0,00 0 0 0,00 20260408 0 0 0,00 0 0 0,00 20260409 2 61 88,46 1 1 1,46 20260410 1 1 1,43 1 1 1,43 20260413 1 1 1,41 1 1 1,41 20260414 2 71 99,05 1 1 1,40 20260415 1 1 1,40 1 1 1,40 20260416 1 1 1,38 1 1 1,38 20260417 1 1 1,42 3 175 256,92 20260420 1 1 1,46 2 56 86,71 20260421 1 1 1,47 2 101 156,47 20260422 1 1 1,55 5 741 1 226,05 20260423 2 71 113,71 2 101 172,71 20260424 1 1 1,70 2 2 3,40 20260427 1 1 1,63 1 1 1,63 20260428 1 1 1,63 2 201 331,63 20260429 1 1 1,99 11 1 941 3 862,59 20260430 10 1 371 2 946,83 1 1 2,33 20260501 0 0 0,00 0 0 0,00 20260504 5 401 822,05 1 1 2,05 20260505 1 1 2,18 7 1 061 2 464,28 20260506 2 2 4,80 2 81 198,45 20260507 2 71 163,35 2 81 194,35 20260508 4 200 470,00 1 1 2,35 20260511 4 261 603,35 1 1 2,35 20260512 1 1 2,28 1 1 2,28 20260513 3 62 139,52 1 1 2,32 20260514 1 1 2,34 2 221 519,34 20260515 1 1 2,38 1 1 2,38 20260518 1 1 2,37 1 1 2,37 20260519 3 72 165,05 1 1 2,30 20260520 1 1 2,26 2 211 495,76 20260521 1 1 2,31 3 401 972,31 20260522 1 1 2,45 7 1 031 2 556,45 20260525 2 81 198,51 2 171 436,01 20260526 1 1 2,57 7 831 2 218,07 20260527 1 1 2,70 7 711 1 969,20 20260528 1 1 2,79 3 241 680,79 20260529 1 1 2,95 10 891 2 732,95 20260601 2 101 313,29 5 321 1 057,49 20260602 5 681 2 121,30 2 81 267,30 20260603 2 91 277,60 1 1 3,10 20260604 1 1 3,06 7 501 1 619,56 20260605 4 491 1 517,24 2 20 64,99 20260608 3 271 827,46 1 1 3,06 20260609 1 1 3,00 1 1 3,00 20260610 5 641 1 868,01 1 1 3,01 20260611 2 91 263,94 2 131 392,94 20260612 2 91 268,55 2 51 155,55 20260615 2 91 268,60 3 52 161,20 20260616 5 561 1 620,54 2 34 103,69 20260617 7 851 2 328,30 1 1 2,80 20260618 4 311 812,74 1 1 2,74 20260619 1 1 2,79 2 71 198,09 20260622 1 1 2,73 2 71 198,73 20260623 2 161 442,85 2 2 5,70 20260624 1 1 2,83 1 1 2,83 20260625 2 31 85,26 1 1 2,76 20260626 1 1 2,77 5 691 1 989,27 20260629 2 121 350,90 2 2 5,90 20260630 2 121 350,96 1 1 2,96