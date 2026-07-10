WITBE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Paris, le 10 juillet 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
- Nombre d'actions : 6 007
- Solde en espèces : 15 235,88 €
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Achats
|7 460
|19 597,41 €
|122 transactions
|Ventes
|11 303 titres
|27 811,91 €
|146 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 9 504
- Solde en espèces : 7 981,81 €
À la date du 8 avril 2026, date de résiliation du précédent contrat de liquidité conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont, la Société a mis à disposition de TP ICAP (Europe) :
- 9 850 actions
- 7 132,47 euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisé et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Annexe
|Achats
|Vente
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Total
|122
|7 460
|19 597,41
|146
|11 303
|27 811,91
|20260101
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260102
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260105
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260106
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260107
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260108
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260109
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260112
|0
|0
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|20260113
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|0
|0
|0,00
|20260114
|0
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|20260115
|0
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|20260121
|0
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|2
|61
|88,46
|1
|1
|1,46
|20260410
|1
|1
|1,43
|1
|1
|1,43
|20260413
|1
|1
|1,41
|1
|1
|1,41
|20260414
|2
|71
|99,05
|1
|1
|1,40
|20260415
|1
|1
|1,40
|1
|1
|1,40
|20260416
|1
|1
|1,38
|1
|1
|1,38
|20260417
|1
|1
|1,42
|3
|175
|256,92
|20260420
|1
|1
|1,46
|2
|56
|86,71
|20260421
|1
|1
|1,47
|2
|101
|156,47
|20260422
|1
|1
|1,55
|5
|741
|1 226,05
|20260423
|2
|71
|113,71
|2
|101
|172,71
|20260424
|1
|1
|1,70
|2
|2
|3,40
|20260427
|1
|1
|1,63
|1
|1
|1,63
|20260428
|1
|1
|1,63
|2
|201
|331,63
|20260429
|1
|1
|1,99
|11
|1 941
|3 862,59
|20260430
|10
|1 371
|2 946,83
|1
|1
|2,33
|20260501
|0
|0
|0,00
|0
|0
|0,00
|20260504
|5
|401
|822,05
|1
|1
|2,05
|20260505
|1
|1
|2,18
|7
|1 061
|2 464,28
|20260506
|2
|2
|4,80
|2
|81
|198,45
|20260507
|2
|71
|163,35
|2
|81
|194,35
|20260508
|4
|200
|470,00
|1
|1
|2,35
|20260511
|4
|261
|603,35
|1
|1
|2,35
|20260512
|1
|1
|2,28
|1
|1
|2,28
|20260513
|3
|62
|139,52
|1
|1
|2,32
|20260514
|1
|1
|2,34
|2
|221
|519,34
|20260515
|1
|1
|2,38
|1
|1
|2,38
|20260518
|1
|1
|2,37
|1
|1
|2,37
|20260519
|3
|72
|165,05
|1
|1
|2,30
|20260520
|1
|1
|2,26
|2
|211
|495,76
|20260521
|1
|1
|2,31
|3
|401
|972,31
|20260522
|1
|1
|2,45
|7
|1 031
|2 556,45
|20260525
|2
|81
|198,51
|2
|171
|436,01
|20260526
|1
|1
|2,57
|7
|831
|2 218,07
|20260527
|1
|1
|2,70
|7
|711
|1 969,20
|20260528
|1
|1
|2,79
|3
|241
|680,79
|20260529
|1
|1
|2,95
|10
|891
|2 732,95
|20260601
|2
|101
|313,29
|5
|321
|1 057,49
|20260602
|5
|681
|2 121,30
|2
|81
|267,30
|20260603
|2
|91
|277,60
|1
|1
|3,10
|20260604
|1
|1
|3,06
|7
|501
|1 619,56
|20260605
|4
|491
|1 517,24
|2
|20
|64,99
|20260608
|3
|271
|827,46
|1
|1
|3,06
|20260609
|1
|1
|3,00
|1
|1
|3,00
|20260610
|5
|641
|1 868,01
|1
|1
|3,01
|20260611
|2
|91
|263,94
|2
|131
|392,94
|20260612
|2
|91
|268,55
|2
|51
|155,55
|20260615
|2
|91
|268,60
|3
|52
|161,20
|20260616
|5
|561
|1 620,54
|2
|34
|103,69
|20260617
|7
|851
|2 328,30
|1
|1
|2,80
|20260618
|4
|311
|812,74
|1
|1
|2,74
|20260619
|1
|1
|2,79
|2
|71
|198,09
|20260622
|1
|1
|2,73
|2
|71
|198,73
|20260623
|2
|161
|442,85
|2
|2
|5,70
|20260624
|1
|1
|2,83
|1
|1
|2,83
|20260625
|2
|31
|85,26
|1
|1
|2,76
|20260626
|1
|1
|2,77
|5
|691
|1 989,27
|20260629
|2
|121
|350,90
|2
|2
|5,90
|20260630
|2
|121
|350,96
|1
|1
|2,96
- SECURITY MASTER Key : xpxrachqaWaXnp6baZ6baZSYbpiUl5GVmmacmpWbZciXbHFhlZpkaJmVZnJql2hv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99239-witbe-cp-bilan-semestriel-s1-2026-10072026.pdf
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