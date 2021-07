WITBE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WITBE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 7 720

Solde en espèces : 31 919,28 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 128 993 titres 1 020 422,50 € 1 744 transactions VENTE 124 622 titres 982 623,29 € 1 567 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 349

Solde en espèces : 69 718,49 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 744 128 993 1 020 422,50 1 567 124 622 982 623,29 04/01/2021 3 156 1617,1 7 250 2625 05/01/2021 6 451 4667,85 3 138 1432,7 06/01/2021 8 496 5061,63 10 400 4062,52 07/01/2021 4 500 5275 10 980 10273,05 08/01/2021 7 400 4190 16 526 5541,62 11/01/2021 7 518 5605,8 9 388 4316,5 12/01/2021 7 456 5479,57 10 641 7760,72 13/01/2021 28 1995 23372,42 18 1351 16058,26 14/01/2021 23 1370 15479,63 24 1435 16220,67 15/01/2021 27 1148 13011,55 16 668 7511,79 18/01/2021 5 247 2912,15 13 765 8779,91 19/01/2021 13 655 7701,23 0 0 0 20/01/2021 3 250 2885 14 433 5004,83 21/01/2021 6 671 7828,83 10 791 9406,97 22/01/2021 11 452 5288,67 3 143 1652,75 25/01/2021 4 381 4409,31 9 363 4192,76 26/01/2021 8 312 3573,71 2 398 4577 27/01/2021 27 1303 14204,92 21 1473 15969,23 28/01/2021 32 2239 23211,04 29 2001 20586,49 29/01/2021 15 1298 9605,2 3 210 1786,68 01/02/2021 16 623 4997,21 9 458 3736,91 02/02/2021 3 218 1806,76 22 480 3928,32 03/02/2021 16 769 6292,42 1 50 412 04/02/2021 32 2535 20291,66 17 1509 12116,97 05/02/2021 14 1563 12113,56 13 1723 13328,44 08/02/2021 4 1021 7959 15 1942 15505,7 09/02/2021 20 2280 18293,58 12 1464 11833,37 10/02/2021 17 1449 11534,76 20 2031 16318,07 11/02/2021 38 2373 18561,61 4 550 4211,02 12/02/2021 31 1831 13681,42 12 1245 9290,81 15/02/2021 14 1095 8131,91 11 1392 10383,9 16/02/2021 10 1091 8061,29 11 1047 7794,6 17/02/2021 36 1076 7903,11 9 712 5260,83 18/02/2021 30 2216 15668,89 25 2032 14547,7 19/02/2021 18 1539 11168,83 36 3371 24637,63 22/02/2021 18 1113 8208,38 17 1022 7665,1 23/02/2021 29 1970 14231,67 17 1447 10368,91 24/02/2021 15 1038 7292,68 12 1111 7816,44 25/02/2021 5 750 5451 27 1739 12575,75 26/02/2021 21 1997 14245 14 1545 11084,29 01/03/2021 10 873 6317,38 20 1419 10202,33 02/03/2021 11 899 6443,58 8 1188 8507,03 03/03/2021 24 2012 14236,11 8 962 6898,12 04/03/2021 13 1169 8199,6 12 810 5688,79 05/03/2021 33 2847 20855,41 49 3762 27909,9 08/03/2021 25 3258 24047,3 32 3061 22869,96 09/03/2021 31 2638 19187,76 20 2172 15740,27 10/03/2021 18 2136 15686,36 26 2719 20002,6 11/03/2021 24 2851 20689,42 17 1676 12178,32 12/03/2021 14 1468 10482,84 13 1528 10912,52 15/03/2021 10 1219 8765,95 13 2130 15384,14 16/03/2021 8 339 2481,28 17 1223 8997 17/03/2021 8 1000 7478 12 691 5182,36 18/03/2021 27 1759 13056,18 15 1016 7649,46 19/03/2021 47 3797 26752,52 12 1711 12234,33 22/03/2021 9 448 3094,38 10 1150 7982,04 23/03/2021 0 469 3259,32 0 471 3281,74 24/03/2021 14 1052 7204,73 5 204 1399,6 25/03/2021 15 1442 9462,98 10 910 5970,6 26/03/2021 6 650 4151,03 9 1024 6559,54 29/03/2021 9 428 2704,92 31 2787 18447,15 30/03/2021 13 951 6459,38 13 909 6182,84 31/03/2021 16 1703 11212,89 11 1902 12570,32 01/04/2021 14 359 2442,64 9 600 4115,52 06/04/2021 14 1249 8620,47 33 1681 11759,44 07/04/2021 4 206 1562,49 14 1003 7339,75 08/04/2021 13 1006 7576,19 8 760 5741,65 09/04/2021 41 3207 23186,61 14 943 6812,61 12/04/2021 3 500 3564 21 2384 17114,26 13/04/2021 13 1134 8045,73 4 320 2303,1 14/04/2021 26 1922 13370,01 12 738 5223,42 15/04/2021 4 200 1376 14 583 4024,8 16/04/2021 1 400 3056 37 2149 16050,02 19/04/2021 5 594 4796,02 8 700 5676,79 20/04/2021 11 981 8036,55 16 936 7568,96 21/04/2021 2 9 73,36 15 1057 8567,09 22/04/2021 9 599 4921,14 9 712 5884,61 23/04/2021 26 2283 18556,91 9 581 4814,11 26/04/2021 6 517 4103,27 17 1224 9817,95 27/04/2021 9 1139 9288,55 8 551 4460,29 28/04/2021 14 1405 11333,01 21 2858 23291,56 29/04/2021 14 1383 11322,62 11 1010 8277,05 30/04/2021 9 443 3617,23 6 306 2497,3 03/05/2021 20 938 7547,9 10 585 4730,66 04/05/2021 34 1652 12814,4 3 112 895,05 05/05/2021 0 0 0 17 731 5519,93 06/05/2021 8 574 4330,83 2 60 461,8 07/05/2021 0 0 0 12 570 4313,25 10/05/2021 0 0 0 0 1243 9518,89 11/05/2021 8 515 3916,16 24 1869 14515,21 12/05/2021 17 1394 11145,31 21 1476 11854,64 13/05/2021 13 1295 10334,36 8 1162 9343,41 14/05/2021 1 101 825,17 15 592 4842,68 17/05/2021 18 1130 9442,85 11 491 4088,7 18/05/2021 16 1379 11403,36 3 92 773,4 19/05/2021 11 874 7356,9 24 1839 15556,84 20/05/2021 2 120 1075,2 23 1085 9417,91 21/05/2021 5 329 2959,75 14 255 2307,24 24/05/2021 16 1011 9060,89 7 479 4324,22 25/05/2021 4 119 1040,26 7 70 615,4 26/05/2021 11 481 4231,21 3 165 1460,89 27/05/2021 31 2269 19470,52 3 341 2867,4 28/05/2021 15 847 7040,35 12 1082 8980,06 31/05/2021 2 53 439,93 9 255 2135,24 01/06/2021 18 794 6576,31 3 59 492,02 02/06/2021 29 1427 11459,38 2 379 2986,94 03/06/2021 12 737 5626,63 12 243 1834,07 04/06/2021 13 593 4420,87 12 880 6541,04 07/06/2021 13 562 4190,1 13 504 3787,11 08/06/2021 8 450 3335 13 1465 10914,25 09/06/2021 28 1559 11547,67 6 1100 8043,97 10/06/2021 8 509 3709,08 1 125 912,5 11/06/2021 6 475 3448,22 7 780 5691,19 14/06/2021 0 0 0 10 1817 13460,52 15/06/2021 0 0 0 5 382 2904,42 16/06/2021 8 425 3208,75 6 239 1820,01 17/06/2021 8 846 6382,73 2 190 1437,69 18/06/2021 0 0 0 5 898 6797,86 21/06/2021 17 1218 9087,74 7 270 2013,58 22/06/2021 10 830 6156,77 2 164 1221,8 23/06/2021 9 452 3340,05 3 456 3381,51 24/06/2021 6 168 1251,6 9 1008 7606,57 25/06/2021 8 680 5163,78 14 599 4566,78 28/06/2021 9 663 4969,65 2 315 2380,96 29/06/2021 12 679 5037,57 9 650 4873,51 30/06/2021 36 2056 14721,78 16 800 5764,72

