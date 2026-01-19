WITBE : Bilan semestriel au 31 décembre 2025 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Paris, le 19 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :
- Nombre d'actions : 9 504
- Solde en espèces : 7 981,81 €
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Achats
|44 799 titres
|74 729,57 €
|821 transactions
|Ventes
|41 822 titres
|67 253,59 €
|578 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 526
- Solde en espèces : 15 468,49 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 150 000,00 €
Annexe
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|821
|44 799
|74 729,57
|578
|41 822
|67 253,59
|01/07/2025
|2
|114
|260,78
|2
|176
|404,03
|02/07/2025
|7
|261
|591,92
|0
|0
|0
|03/07/2025
|2
|129
|295,41
|3
|134
|307,26
|04/07/2025
|8
|274
|628,42
|0
|0
|0
|07/07/2025
|2
|44
|101,2
|5
|260
|598,91
|08/07/2025
|10
|410
|940,87
|2
|99
|227,7
|09/07/2025
|7
|278
|638,23
|1
|55
|126,5
|10/07/2025
|7
|342
|775,9
|0
|0
|0
|11/07/2025
|18
|1029
|2281,29
|1
|20
|44
|14/07/2025
|4
|185
|405,45
|4
|288
|642,24
|15/07/2025
|1
|1
|2,23
|7
|595
|1348,98
|16/07/2025
|2
|80
|180
|3
|174
|393,74
|17/07/2025
|8
|551
|1254,46
|1
|20
|45,4
|18/07/2025
|1
|50
|113,5
|6
|400
|914
|21/07/2025
|5
|1273
|2995,62
|10
|557
|1297,98
|22/07/2025
|4
|164
|377,92
|1
|10
|22,8
|23/07/2025
|0
|90
|205,2
|0
|88
|201,52
|24/07/2025
|9
|471
|1060,97
|4
|160
|361,41
|25/07/2025
|28
|1607
|3183,47
|0
|0
|0
|28/07/2025
|10
|288
|522,92
|7
|323
|589,35
|29/07/2025
|5
|267
|483,38
|5
|274
|500,6
|30/07/2025
|11
|463
|813,49
|2
|135
|236,25
|31/07/2025
|8
|342
|593,13
|3
|156
|269,97
|01/08/2025
|3
|52
|89,74
|3
|150
|260,25
|04/08/2025
|2
|82
|141,66
|9
|621
|1085,2
|05/08/2025
|23
|710
|1184
|0
|0
|0
|06/08/2025
|10
|362
|573,26
|14
|808
|1293,69
|07/08/2025
|0
|0
|0
|5
|315
|492,44
|08/08/2025
|1
|150
|234
|2
|243
|377,87
|11/08/2025
|9
|432
|671,8
|5
|484
|753,25
|12/08/2025
|22
|806
|1211,5
|7
|662
|1012,66
|13/08/2025
|6
|411
|610,99
|4
|193
|291,18
|14/08/2025
|10
|399
|577,79
|11
|506
|739,92
|15/08/2025
|9
|309
|450,15
|1
|50
|73
|18/08/2025
|24
|704
|997,15
|7
|405
|560,76
|19/08/2025
|14
|817
|1123,62
|14
|1516
|2119,67
|20/08/2025
|15
|870
|1257,15
|18
|923
|1346,38
|21/08/2025
|3
|385
|562,83
|5
|454
|665,38
|22/08/2025
|9
|345
|498,39
|1
|102
|150,45
|25/08/2025
|15
|820
|1143,16
|5
|400
|567
|26/08/2025
|1
|4
|5,78
|7
|475
|680,44
|27/08/2025
|2
|125
|180,63
|0
|0
|0
|28/08/2025
|1
|3
|4,32
|1
|161
|232,65
|29/08/2025
|2
|54
|78,2
|7
|496
|725,25
|01/09/2025
|0
|0
|0
|6
|292
|433,88
|02/09/2025
|12
|603
|886,77
|1
|100
|146
|03/09/2025
|3
|160
|230,8
|2
|4
|5,8
|04/09/2025
|2
|200
|288
|2
|198
|286,61
|05/09/2025
|0
|0
|0
|11
|884
|1310,35
|08/09/2025
|2
|146
|219
|0
|0
|0
|09/09/2025
|4
|145
|217,07
|2
|101
|152,01
|10/09/2025
|4
|269
|424,56
|15
|856
|1331,34
|11/09/2025
|2
|191
|299,47
|0
|0
|0
|12/09/2025
|2
|100
|160
|9
|925
|1476,58
|15/09/2025
|23
|1280
|2021,5
|9
|522
|833,9
|16/09/2025
|10
|536
|827,85
|3
|223
|349,15
|17/09/2025
|16
|654
|982,18
|0
|0
|0
|18/09/2025
|18
|1011
|1463,52
|1
|7
|10,15
|19/09/2025
|5
|272
|383,82
|10
|808
|1164,89
|22/09/2025
|5
|430
|639,37
|17
|966
|1415,67
|23/09/2025
|0
|0
|0
|9
|1006
|1527,31
|24/09/2025
|14
|1314
|2174,54
|40
|2994
|4967,94
|25/09/2025
|12
|365
|615,39
|14
|689
|1179,5
|26/09/2025
|8
|379
|646,65
|2
|78
|134,53
|29/09/2025
|11
|603
|1011,231
|0
|1
|1,7
|30/09/2025
|18
|940
|1530,04
|2
|172
|282,99
|01/10/2025
|8
|391
|621,18
|10
|563
|894,78
|02/10/2025
|3
|91
|147,8
|19
|1528
|2527,01
|03/10/2025
|2
|58
|101,81
|14
|809
|1399,25
|06/10/2025
|15
|1152
|1994,46
|1
|1
|1,71
|07/10/2025
|6
|338
|576,73
|10
|1060
|1836,03
|08/10/2025
|7
|1087
|1851,6
|8
|531
|924,05
|09/10/2025
|12
|983
|1701,57
|8
|600
|1047,48
|10/10/2025
|2
|150
|255,26
|1
|5
|8,58
|13/10/2025
|7
|360
|611,6
|6
|439
|744,19
|14/10/2025
|6
|373
|634,88
|0
|0
|0
|15/10/2025
|8
|542
|917,99
|0
|0
|0
|16/10/2025
|1
|111
|187,59
|0
|0
|0
|17/10/2025
|2
|124
|209,56
|0
|0
|0
|20/10/2025
|9
|708
|1188,09
|2
|300
|496,5
|21/10/2025
|2
|450
|743
|5
|690
|1149,47
|22/10/2025
|1
|1
|1,66
|6
|525
|877,49
|23/10/2025
|5
|195
|330,97
|3
|354
|600,63
|24/10/2025
|0
|859
|1437,88
|0
|997
|1679,55
|27/10/2025
|7
|468
|780,86
|1
|1
|1,67
|28/10/2025
|3
|277
|461,81
|1
|1
|1,67
|29/10/2025
|4
|115
|191,56
|1
|1
|1,67
|30/10/2025
|0
|0
|0
|1
|2
|3,34
|31/10/2025
|1
|100
|166,5
|1
|2
|3,34
|03/11/2025
|13
|445
|732,16
|1
|9
|14,72
|04/11/2025
|4
|279
|453,57
|2
|125
|201,88
|05/11/2025
|27
|1085
|1689,89
|4
|320
|512,19
|06/11/2025
|4
|248
|376,61
|0
|0
|0
|07/11/2025
|0
|0
|0
|1
|99
|149,99
|10/11/2025
|6
|334
|502,07
|3
|160
|239,81
|11/11/2025
|7
|316
|467,14
|4
|414
|611,23
|12/11/2025
|9
|535
|779,33
|3
|197
|287,76
|13/11/2025
|1
|50
|72,5
|6
|200
|290,8
|14/11/2025
|0
|0
|0
|5
|273
|396,75
|17/11/2025
|1
|50
|73
|4
|213
|314,09
|18/11/2025
|1
|5
|7,35
|1
|50
|73,75
|19/11/2025
|0
|0
|0
|1
|75
|111
|20/11/2025
|2
|75
|109,93
|2
|123
|183,25
|21/11/2025
|7
|378
|557,29
|1
|14
|20,72
|24/11/2025
|12
|465
|669,69
|3
|90
|128,9
|25/11/2025
|5
|276
|394,27
|2
|205
|291,12
|26/11/2025
|4
|197
|280,13
|1
|80
|113,6
|27/11/2025
|0
|0
|0
|5
|296
|423,43
|28/11/2025
|3
|100
|144
|0
|0
|0
|01/12/2025
|0
|0
|0
|6
|405
|588,59
|02/12/2025
|2
|82
|119,7
|0
|0
|0
|03/12/2025
|11
|720
|1051,99
|8
|1055
|1560,13
|04/12/2025
|6
|368
|524,07
|6
|392
|558,17
|05/12/2025
|0
|143
|204,18
|0
|0
|0
|08/12/2025
|1
|39
|55,77
|5
|530
|754,83
|09/12/2025
|2
|189
|269,82
|0
|0
|0
|10/12/2025
|3
|50
|71,25
|4
|474
|679,48
|11/12/2025
|6
|205
|286,18
|1
|5
|6,98
|12/12/2025
|1
|44
|61,38
|5
|397
|559,25
|15/12/2025
|1
|77
|108,96
|4
|239
|341,32
|16/12/2025
|11
|535
|758,52
|1
|354
|500,91
|17/12/2025
|9
|399
|582,94
|15
|902
|1307,27
|18/12/2025
|9
|185
|267,44
|0
|0
|0
|19/12/2025
|8
|352
|501,92
|1
|80
|113,6
|22/12/2025
|2
|55
|77,83
|10
|767
|1094,51
|23/12/2025
|2
|150
|217,01
|0
|0
|0
|24/12/2025
|2
|124
|178,96
|0
|0
|0
|29/12/2025
|14
|866
|1227,12
|5
|367
|529,07
|30/12/2025
|2
|214
|302,4
|10
|724
|1031,77
|31/12/2025
|1
|80
|115,2
|2
|65
|93,93
