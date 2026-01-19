WITBE : Bilan semestriel au 31 décembre 2025 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Paris, le 19 janvier 2026 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe (Euronext Growth – FR003143872 – ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services vidéo, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

Nombre d'actions : 9 504

Solde en espèces : 7 981,81 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 44 799 titres 74 729,57 € 821 transactions Ventes 41 822 titres 67 253,59 € 578 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 526

Solde en espèces : 15 468,49 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

Annexe

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 821 44 799 74 729,57 578 41 822 67 253,59 01/07/2025 2 114 260,78 2 176 404,03 02/07/2025 7 261 591,92 0 0 0 03/07/2025 2 129 295,41 3 134 307,26 04/07/2025 8 274 628,42 0 0 0 07/07/2025 2 44 101,2 5 260 598,91 08/07/2025 10 410 940,87 2 99 227,7 09/07/2025 7 278 638,23 1 55 126,5 10/07/2025 7 342 775,9 0 0 0 11/07/2025 18 1029 2281,29 1 20 44 14/07/2025 4 185 405,45 4 288 642,24 15/07/2025 1 1 2,23 7 595 1348,98 16/07/2025 2 80 180 3 174 393,74 17/07/2025 8 551 1254,46 1 20 45,4 18/07/2025 1 50 113,5 6 400 914 21/07/2025 5 1273 2995,62 10 557 1297,98 22/07/2025 4 164 377,92 1 10 22,8 23/07/2025 0 90 205,2 0 88 201,52 24/07/2025 9 471 1060,97 4 160 361,41 25/07/2025 28 1607 3183,47 0 0 0 28/07/2025 10 288 522,92 7 323 589,35 29/07/2025 5 267 483,38 5 274 500,6 30/07/2025 11 463 813,49 2 135 236,25 31/07/2025 8 342 593,13 3 156 269,97 01/08/2025 3 52 89,74 3 150 260,25 04/08/2025 2 82 141,66 9 621 1085,2 05/08/2025 23 710 1184 0 0 0 06/08/2025 10 362 573,26 14 808 1293,69 07/08/2025 0 0 0 5 315 492,44 08/08/2025 1 150 234 2 243 377,87 11/08/2025 9 432 671,8 5 484 753,25 12/08/2025 22 806 1211,5 7 662 1012,66 13/08/2025 6 411 610,99 4 193 291,18 14/08/2025 10 399 577,79 11 506 739,92 15/08/2025 9 309 450,15 1 50 73 18/08/2025 24 704 997,15 7 405 560,76 19/08/2025 14 817 1123,62 14 1516 2119,67 20/08/2025 15 870 1257,15 18 923 1346,38 21/08/2025 3 385 562,83 5 454 665,38 22/08/2025 9 345 498,39 1 102 150,45 25/08/2025 15 820 1143,16 5 400 567 26/08/2025 1 4 5,78 7 475 680,44 27/08/2025 2 125 180,63 0 0 0 28/08/2025 1 3 4,32 1 161 232,65 29/08/2025 2 54 78,2 7 496 725,25 01/09/2025 0 0 0 6 292 433,88 02/09/2025 12 603 886,77 1 100 146 03/09/2025 3 160 230,8 2 4 5,8 04/09/2025 2 200 288 2 198 286,61 05/09/2025 0 0 0 11 884 1310,35 08/09/2025 2 146 219 0 0 0 09/09/2025 4 145 217,07 2 101 152,01 10/09/2025 4 269 424,56 15 856 1331,34 11/09/2025 2 191 299,47 0 0 0 12/09/2025 2 100 160 9 925 1476,58 15/09/2025 23 1280 2021,5 9 522 833,9 16/09/2025 10 536 827,85 3 223 349,15 17/09/2025 16 654 982,18 0 0 0 18/09/2025 18 1011 1463,52 1 7 10,15 19/09/2025 5 272 383,82 10 808 1164,89 22/09/2025 5 430 639,37 17 966 1415,67 23/09/2025 0 0 0 9 1006 1527,31 24/09/2025 14 1314 2174,54 40 2994 4967,94 25/09/2025 12 365 615,39 14 689 1179,5 26/09/2025 8 379 646,65 2 78 134,53 29/09/2025 11 603 1011,231 0 1 1,7 30/09/2025 18 940 1530,04 2 172 282,99 01/10/2025 8 391 621,18 10 563 894,78 02/10/2025 3 91 147,8 19 1528 2527,01 03/10/2025 2 58 101,81 14 809 1399,25 06/10/2025 15 1152 1994,46 1 1 1,71 07/10/2025 6 338 576,73 10 1060 1836,03 08/10/2025 7 1087 1851,6 8 531 924,05 09/10/2025 12 983 1701,57 8 600 1047,48 10/10/2025 2 150 255,26 1 5 8,58 13/10/2025 7 360 611,6 6 439 744,19 14/10/2025 6 373 634,88 0 0 0 15/10/2025 8 542 917,99 0 0 0 16/10/2025 1 111 187,59 0 0 0 17/10/2025 2 124 209,56 0 0 0 20/10/2025 9 708 1188,09 2 300 496,5 21/10/2025 2 450 743 5 690 1149,47 22/10/2025 1 1 1,66 6 525 877,49 23/10/2025 5 195 330,97 3 354 600,63 24/10/2025 0 859 1437,88 0 997 1679,55 27/10/2025 7 468 780,86 1 1 1,67 28/10/2025 3 277 461,81 1 1 1,67 29/10/2025 4 115 191,56 1 1 1,67 30/10/2025 0 0 0 1 2 3,34 31/10/2025 1 100 166,5 1 2 3,34 03/11/2025 13 445 732,16 1 9 14,72 04/11/2025 4 279 453,57 2 125 201,88 05/11/2025 27 1085 1689,89 4 320 512,19 06/11/2025 4 248 376,61 0 0 0 07/11/2025 0 0 0 1 99 149,99 10/11/2025 6 334 502,07 3 160 239,81 11/11/2025 7 316 467,14 4 414 611,23 12/11/2025 9 535 779,33 3 197 287,76 13/11/2025 1 50 72,5 6 200 290,8 14/11/2025 0 0 0 5 273 396,75 17/11/2025 1 50 73 4 213 314,09 18/11/2025 1 5 7,35 1 50 73,75 19/11/2025 0 0 0 1 75 111 20/11/2025 2 75 109,93 2 123 183,25 21/11/2025 7 378 557,29 1 14 20,72 24/11/2025 12 465 669,69 3 90 128,9 25/11/2025 5 276 394,27 2 205 291,12 26/11/2025 4 197 280,13 1 80 113,6 27/11/2025 0 0 0 5 296 423,43 28/11/2025 3 100 144 0 0 0 01/12/2025 0 0 0 6 405 588,59 02/12/2025 2 82 119,7 0 0 0 03/12/2025 11 720 1051,99 8 1055 1560,13 04/12/2025 6 368 524,07 6 392 558,17 05/12/2025 0 143 204,18 0 0 0 08/12/2025 1 39 55,77 5 530 754,83 09/12/2025 2 189 269,82 0 0 0 10/12/2025 3 50 71,25 4 474 679,48 11/12/2025 6 205 286,18 1 5 6,98 12/12/2025 1 44 61,38 5 397 559,25 15/12/2025 1 77 108,96 4 239 341,32 16/12/2025 11 535 758,52 1 354 500,91 17/12/2025 9 399 582,94 15 902 1307,27 18/12/2025 9 185 267,44 0 0 0 19/12/2025 8 352 501,92 1 80 113,6 22/12/2025 2 55 77,83 10 767 1094,51 23/12/2025 2 150 217,01 0 0 0 24/12/2025 2 124 178,96 0 0 0 29/12/2025 14 866 1227,12 5 367 529,07 30/12/2025 2 214 302,4 10 724 1031,77 31/12/2025 1 80 115,2 2 65 93,93