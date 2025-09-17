 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wisp élargit l'accès aux médicaments amaigrissants pour les patients payant en espèces aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddhi Mahatole

Le fournisseur de télésanté pour les femmes Wisp a déclaré mercredi qu'il avait élargi ses offres de soins du poids pour inclure la vente et la livraison à domicile des médicaments très populaires de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly LLY.N sans avoir besoin d'assurance.

Les sociétés de télésanté, ainsi que les deux fabricants de médicaments, les pharmacies et d'autres entités apparentées, ont lancé plusieurs offres de vente directe aux consommateurs afin de répondre à la demande extraordinaire de médicaments amaigrissants.

La société Wisp , basée à New York, a indiqué qu'elle avait fixé les prix d'Ozempic, de Wegovy et de Mounjaro à 598, 558 et 489 dollars par mois, respectivement, le coût comprenant également la consultation, le suivi mensuel et la livraison directe à domicile.

Les prix de liste aux États-Unis pour le Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound d'Eli Lilly sont d'environ 1 000 dollars par mois ou plus. Mais les deux sociétés proposent un approvisionnement mensuel pour 499 dollars aux clients qui paient comptant au lieu d'utiliser l'assurance maladie.

"Notre modèle de paiement en espèces est particulièrement avantageux pour les personnes qui devraient autrement assumer des frais élevés ou qui ne pourraient pas bénéficier d'une couverture pour les GLP-1", a déclaré Monica Cepak, directrice générale, dans un courriel adressé à Reuters.

Wisp, détenu majoritairement par la société canadienne de soins de santé numériques WELL Health Technologies WELL.TO , a lancé son service vertical de soins du poids en 2024, traitant initialement les déséquilibres hormonaux liés à des conditions telles que le SOPK et la ménopause. L'entreprise de télésanté prévoit d'étendre ses activités aux diagnostics à domicile et au traitement de la ménopause.

Parmi les autres fournisseurs de services de télésanté proposant des médicaments GLP-1, citons Hims & Hers HIMS.N , LifeMD LFMD.O , Teladoc Health TDOC.N , Ro et Noom Med, dont beaucoup sont en partenariat avec des fabricants de médicaments pour fournir des traitements approuvés par la FDA, ainsi que des services de coaching en matière de santé et de gestion du poids.

