Le PSG pas rancunier envers Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 20/12/2025 à 11:23

Le début de la réconciliation ?

Depuis le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain ce n’est pas l’amour ouf entre l’international français et le club parisien à qui Mbappé réclamait 263 millions d’euros en raison d’un licenciement sans cause, de prime à la signature et de travail dissimulé. Finalement, l’attaquant du Real Madrid a eu gain de cause il y a quelques jours au conseil des prud’hommes puisque le PSG a été condamné à lui verser 61 millions d’euros .…

