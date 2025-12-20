Le PSG pas rancunier envers Kylian Mbappé
Le début de la réconciliation ?
Depuis le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain ce n’est pas l’amour ouf entre l’international français et le club parisien à qui Mbappé réclamait 263 millions d’euros en raison d’un licenciement sans cause, de prime à la signature et de travail dissimulé. Finalement, l’attaquant du Real Madrid a eu gain de cause il y a quelques jours au conseil des prud’hommes puisque le PSG a été condamné à lui verser 61 millions d’euros .…
SO pour SOFOOT.com
