Le Sénégal annonce un nouveau forfait pour la CAN
Côme par hasard.
Après le défenseur d’Anderlecht Ilay Camara, le Sénégal perd un nouveau soldat quelques jours avant le début de la CAN . Sorti sur blessure avec Como il y a quelques jours, Assane Diao est officiellement forfait pour la CAN en raison d’une lésion du biceps fémoral droit. …
SO pour SOFOOT.com
