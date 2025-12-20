 Aller au contenu principal
Le Sénégal annonce un nouveau forfait pour la CAN
information fournie par So Foot 20/12/2025 à 11:11

Côme par hasard.

Après le défenseur d’Anderlecht Ilay Camara, le Sénégal perd un nouveau soldat quelques jours avant le début de la CAN . Sorti sur blessure avec Como il y a quelques jours, Assane Diao est officiellement forfait pour la CAN en raison d’une lésion du biceps fémoral droit. …

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
