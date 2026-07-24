Wise s'effondre après le rejet par les États-Unis de sa demande d'agrément en tant que banque nationale de confiance

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Les actions de Wise WISEa.L WSE.O , cotées à Londres, ont chuté de 10 % vendredi après que le groupe spécialisé dans les transferts d’argent a annoncé que sa demande de création d’une banque fiduciaire nationale aux États-Unis avait été rejetée par les autorités de régulation, dans un contexte de changements majeurs de la politique financière.

Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) américain a rejeté la demande de Wise, la jugeant incompatible avec les nouvelles politiques de la Réserve fédérale en matière d’accès au système de paiement, a indiqué la société cotée sur deux places boursières. En tant que banque fiduciaire nationale, Wise souhaitait régler ses paiements en dollars américains directement auprès de la Fed.

La réglementation américaine en matière de paiements a considérablement évolué depuis que la société a déposé sa demande en juin de l’année dernière, a-t-elle précisé.

"La Réserve fédérale ayant globalement suspendu l’accès aux comptes pour les banques fiduciaires non assurées, l’approche retenue dans notre demande est devenue irréalisable", a déclaré la société.

La fintech prévoit de déposer une nouvelle demande de charte de banque fiduciaire nationale dans le cadre de la loi GENIUS , qui concerne les actifs numériques tels que les stablecoins.

Wise a déclaré que son infrastructure était bien positionnée pour assurer l’interopérabilité avec les actifs numériques parallèlement aux systèmes de paiement existants.

La société a précisé que l’autorité de régulation avait mis en avant une décision de consentement américaine datant de l’année dernière concernant des violations de conformité, à la suite de laquelle Wise a renforcé ses procédures de sécurité.