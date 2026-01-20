Wise et Virbac profitent de leurs trimestriels, Valneva et Logitech décrochent
Actions en hausse
Wise ( 10%) : la fintech britannique a publié des résultats supérieurs aux attentes au T3 fiscal. Le management a confirmé ses objectifs annuels en visant désormais une marge PBT en haut de fourchette. "Le PER 2026 est repassé sous la barre des 20 fois, ce qui est intéressant, surtout compte tenu de la croissance structurelle de la société", souligne AlphaValue.
Inficon ( 7%) : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 95 CHF à 140 CHF.
Jacquet Metals ( 6%) : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 20 à 27 EUR.
Abivax ( 4%) : selon La Lettre, outre Eli Lilly, le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca serait également sur les rangs pour racheter la société de biotechnologie française. Le marché attend de voir pour croire, après la forte hausse du titre et la spéculation autour de Lilly.
Salzgitter : l'aciériste allemand profite du double relèvement de recommandation d'Oddo BHF. Le bureau d'études passe de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 64 EUR.
Virbac ( 3%) : le laboratoire vétérinaire a vu ses revenus annuels croître de 7,9%, à 1,465 milliard d'euros, à périmètre et change constant. A taux de change réel, la hausse du chiffre d'affaires n'atteint plus que 1,9%. "Une bonne dynamique, impactée par le FX", résume Oddo BHF. TP ICAP juge pour sa part la prévision 2026 rassurante.
Renault ( 2,7%) : le constructeur a deux fers positifs au feu aujourd'hui. D'une part, il a annoncé avoir vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit une progression de 3,2% dans un marché en hausse de 1,6%. Par ailleurs, d'après L'Usine Nouvelle, Renault se préparerait à produire des drones militaires sur ses sites du Mans et de Cléon, projet qui "pourrait ouvrir la voie à un marché d'environ un milliard d'euros sur 10 ans avec la DGA", à en croire le média.
Actions en baisse
Hypoport (-10%) : le recul des financements immobiliers au T4 pèse sur le titre du groupe allemand. Cette situation marque une nette inflexion par rapport à la dynamique du reste de l'année, puisque cette division affiche 13% de croissance en 2025.
Valneva (-6,5%) : le laboratoire a décidé de retirer volontairement les demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux Etats-Unis pour son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ, dont la licence a été suspendue par la FDA en août. "Cette nouvelle confirme notre scénario d'abandon du territoire américain pour le vaccin IXCHIQ. C'est un manque à gagner significatif pour Valneva puisque le marché américain est comme toujours le marché à plus forte valeur ajoutée", commente Portzamparc.
Eutelsat (-5%) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,73 à 2,50 EUR.
Logitech (-5%) : Morgan Stanley a réduit de pondération en ligne à souspondérer sa recommandation sur le groupe suisse (objectif réduit de 107 à 89 USD sur l'ADR). Avec moins d'impact, la Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 CHF.
Carl Zeiss Meditec (-4%) : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 54 à 42 EUR. Le broker américain a aussi dégradé Fresenius Medical Care d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 40 EUR.
