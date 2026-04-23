WisdomTree Multi Asset Issuer procède à un split sur cinq ETP, jusqu’à 50 pour 1

* WisdomTree Multi Asset Issuer annonce division de titres (split) sur cinq classes de Collateralised ETP Securities, effective à la clôture du 8 mai 2026. * Opération entraîne changement d’ISIN, avec bascule vers nouveaux codes à partir du 11 mai 2026. * Ratios annoncés: WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged 10 pour 1; WisdomTree FTSE MIB Banks 50 pour 1; WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged 25 pour 1. * WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged 20 pour 1; WisdomTree FTSE 100 3x Daily Leveraged 20 pour 1. * Valeur totale des positions inchangée; principal unitaire et NAV divisés par ratio à la date de référence du 8 mai 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. WisdomTree Multi Asset Issuer plc published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230406HUGIN___UKPR_REG_GNW1001177502-en) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)