WisdomTree lance un ETF sur les obligations sociales européennes

(NEWSManagers.com) - WisdomTree a coté sur les bourses italienne et allemande un ETF portant sur les obligations émises par l' Union européenne (UE) destinées à financer le programme Sure. Sure est un programme de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence.

Le WisdomTree European Union Bond Ucits ETF a pour objectif de répliquer la performance de l'indice iBoxx EUR European Union Select, qui consiste en un panier d'obligations Investment Grade libellées en euros et émises par l'UE. Le fournisseur d'ETF précise que l'indice n' est composé que d' obligations émises par l'UE destinées à financer le programme Sure plafonné à 100 milliards d'euros et l'initiative NextGenerationEU dont l' enveloppe s' élève à 750 milliards d'euros. Ces deux initiatives doivent permettre d'atténuer les risques de chômage au sein des États membres de l'Union européenne (UE) et à réparer les dommages économiques et sociaux immédiats provoqués par la pandémie de coronavirus.

Pour Lidia Treiber, directrice de la recherche chez WisdomTree, " les obligations de l'UE pourraient ajouter un autre instrument liquide et à notation élevée ayant la capacité d' occuper une place plus importante dans les programmes d'achat d'actifs de la Banque centrale européenne." Elle prédit une demande élevée des investisseurs pour ce type d'émissions, notamment lorsque l'initiative NextGenerationEU sera déployée.