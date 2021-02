WisdomTree lance un ETF sur la cybersécurité

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d' ETF WisdomTree lance le WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR) sur les Bourses de Londres, Milan et Francfort.

WCBR vise à reproduire la performance de l' indice WisdomTree Team8 Cybersecurity (WTCBR), un panier de sociétés spécialisées dans la cybersécurité à l' origine des principales évolutions et innovations du secteur. WisdomTree s' est associé avec Team8, expert en cybersécurité, en données et en fintech afin d' identifier les sociétés associées à la cybernétique et aux thèmes du développement de la cybersécurité.

Les frais de gestion s' élèvent à 0,45 %.

Le WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF devient le 4ème ETF de la gamme de produits d' actions thématiques de WisdomTree aux côtés du WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI), du WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD) et du WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT).

" Notre gamme d' ETF thématiques a dépassé 1,2 milliards de dollars[1] d' encours sous gestion après son lancement il y a un peu plus de deux ans " , s' est félicité Alexis Marinof, directeur pour l' Europe de WisdomTree.