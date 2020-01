WisdomTree investit dans la technologie blockchain

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur et gestionnaire d'ETF/ETP WisdomTree Investments a annoncé un investissement stratégique dans la société Securrency, spécialisée danse le développement d'infrastructures financières et réglementaires basées sur la technologie blockchain. Avec cet investissement, " WisdomTree souhaite poursuivre l'intégration de la technologie blockchain dans l'écosystème ETF afin d'apporter les avantages des ETF à un plus large public d'investisseurs et d'améliorer l'expérience investisseur" , indique WisdomTree dans un communiqué.

Securrency a levé 17,65 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A, piloté par WisdomTree en tant qu'investisseur stratégique. Parmi les autres participants au tour de table figurent Abu Dhabi Investment Office (ADIO), le géant japonais des services financiers Monex, ainsi que les sociétés de capital risque RRE Ventures, Strawberry Creek Ventures et Panthera Capital Investments.

Les actifs sous gestion de WisdomTree s'élèvent à environ 63,8 milliards de dollars.