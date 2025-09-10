 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
WisdomTree étoffe sa présence en France
information fournie par AOF 10/09/2025 à 10:05

(AOF) - WisdomTree, spécialiste de l’innovation financière, annonce la nomination d’Ivana Davau en tant que directrice des ventes pour les régions francophones et le Benelux, après une expérience chez BlackRock. Elle sera basée à Paris, dans le nouveau bureau français. Dans ses nouvelles fonctions, elle pilotera les activités de distribution de WisdomTree dans les régions francophones et le Benelux, en consolidant les relations existantes et en développant la présence de WisdomTree auprès des investisseurs institutionnels et des partenaires financiers.

Elle sera rattachée à Adrià Beso, directeur de la distribution pour l'Europe, et dirigera une équipe de quatre personnes.

Ivana Davau cumule près de 20 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, la vente et les solutions d'investissement.

Au cours des six dernières années, elle a occupé le poste de directrice Wealth France chez BlackRock, où elle a géré les relations avec les principaux distributeurs d'épargne, notamment les banques, compagnies d'assurance, groupements de conseillers financiers et sociétés de gestion.

Elle a auparavant occupé des postes au sein des équipes de vente de solutions actives chez BlackRock et de vente institutionnelle chez Franklin Templeton. Elle a débuté sa carrière à Londres dans la banque privée, d'abord à la Société Générale puis chez Credit Suisse.

