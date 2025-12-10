Airbus va doter l'armée française d'IA pour traiter les données

Airbus a été choisi par la Direction générale de l'armement (DGA) pour intégrer des composants d'intelligence artificiels dans des systèmes d'information de l'armée française, via un contrat cadre de 50 millions d'euros "maximum", a annoncé le groupe mercredi.

( AFP / BERTRAND GUAY )

"La Direction générale de l’armement (DGA) a confié à Airbus Defence and Space un contrat cadre de 50 millions d’euros maximum pour l’intégration de composants d’intelligence artificielle (MALICIA) dans les systèmes d’armes, d'information, de communication et de cybersécurité en service dans les forces armées", indique mercredi Airbus dans son communiqué.

"Le contrat couvre les systèmes d'information délivrés par Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters", précise Airbus, expliquant qu'il travaille avec la DGA "en collaboration avec l’agence ministérielle pour l’IA de défense (AMIAD)", dont la France s'est dotée en 2024 pour se positionner sur les applications militaires de l'intelligence artificielle, et d'en maîtriser les technologies pour être souverain dans le domaine.

"Face à la multiplication des capteurs (satellites, radars, drones, smartphones, réseaux sociaux) qui génèrent des données en masse, seule l’IA peut les traiter efficacement et rapidement", affirme Airbus dans le même communiqué.

Ce projet a pour but de "faire gagner du temps à l'humain dans des activités qu’il mène déjà, ainsi que d’effectuer des tâches impossibles à mener à bien pour l’homme, compte tenu de l'urgence de la situation ou du volume trop important des données à traiter", ajoute Airbus.

"De nombreux autres cas d'usages potentiels sont ou seront étudiés notamment dans les domaines du renseignement, de la cybersécurité", ou encore "l'optimisation des réseaux de télécommunications militaires en temps réel", note également Airbus.