Cyrille Giraudat nommé directeur général du PMU

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Cyrille Giraudat, ancien directeur marketing du PMU passé par Europcar et Nexity, a été nommé mercredi directeur général de l'opérateur de paris hippiques, en remplacement d'Emmanuelle Malecaze-Doublet, avec pour mission d'accélérer sa "transformation".

Le nom de Cyrille Giraudat, 61 ans, circulait depuis quelques jours comme favori pour le remplacement de la trentenaire, partie cet été, dans un contexte de baisse des paris et de difficultés pour le PMU.

Sa nomination a été approuvée mercredi par l'assemblée générale du groupement d'intérêt économique (GIE) PMU pour une prise de fonction début janvier, selon un communiqué.

"Ses priorités porteront sur l'accélération du développement et de la transformation de PMU et sur le renforcement de la satisfaction clients dans un cadre de jeu durable et responsable", précise le PMU.

Diplômé de l'École Centrale de Lille, Cyrille Giraudat a commencé sa carrière dans le conseil puis a rejoint le groupe Danone, avant d'intégrer Thomson Multimedia comme directeur marketing Europe, puis Samsung comme directeur marketing France.

De 2004 à 2014, il a été directeur marketing, clients et numérique du PMU, "période pendant laquelle il mène l'ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne", rappelle le communiqué.

Il passe ensuite par Europcar, RATP Dev puis Nexity en 2022 où il était directeur marketing.

Le PMU, né en 1930, est un GIE détenu par France Galop et la SETF (Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français) qui se partagent à parts égales le bénéfice net (837 millions d'euros en 2024) pour financer la filière hippique et ses 40.000 emplois.

Confronté à une baisse des paris hippiques, le PMU a fait face à des difficultés financières qui ont conduit à des désaccords entre ses sociétés mères cette année.

Après un rapport de l'Inspection générale des finances cet été, l'Etat a annoncé un "Pacte PMU 2030", dont l'une des plus importantes mesures sera de "rénover la gouvernance" et changer le statut du PMU pour le faire évoluer en GIE commercial.

C'est le député de l'Oise Eric Woerth qui est chargé de sa mise en œuvre.