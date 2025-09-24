 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
WisdomTree enrichit sa gamme phare d’ETF investis en actions
information fournie par AOF 24/09/2025 à 15:22

(AOF) - WisdomTree, acteur mondial de l'innovation financière, enrichit sa gamme phare d'ETF investis en actions avec le lancement du fonds WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF (XUSA). Il s'agit du premier ETF smart beta en Europe à offrir une exposition aux actions des marchés développés mondiaux, à l'exclusion des États-Unis.

Côté depuis hier sur Börse Xetra et BorsaItaliana, cet ETF vise à répliquer la performance des cours et des rendements, avant frais et dépenses, de l'indice WisdomTree Global Developed Ex-US Quality Dividend Growth UCITS. Le total des frais sur encours (TFE) de l'ETF s'élève à 0,30%. L'ETF XUSA sera coté au London Stock Exchange ce 24 septembre.

Combinant une approche fondée sur des règles et axée sur les fondamentaux, l'indice regroupe des entreprises de haute qualité versant des dividendes, issues des marchés développés mondiaux à l'exception des États-Unis.

Il intègre une sélection d'entreprises présentant une rentabilité élevée des capitaux propres, une rentabilité élevée des actifs ainsi qu'une forte croissance des bénéfices. En se concentrant sur les actions de qualité, la stratégie vise à capter les hausses des marchés tout en offrant une protection lors des périodes de repli, et à procurer une exposition aux principales entreprises à dividendes croissants.

Le fonds WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF offre une exposition unique et équilibrée aux facteurs qualité et dividendes. Cette exposition permet de mettre en place une stratégie d'actions diversifiées équilibrée, composée d'entreprises de haute qualité et très rentables, à dividendes croissants, et affichant une valorisation raisonnable.

L'ETF vient compléter les expositions mondiales, américaines, britanniques et de la zone euro déjà présente dans la gamme d'ETF UCITS Quality Dividend Growth de WisdomTree.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

