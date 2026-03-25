WisdomTree dévoile un ETF dédié aux grandes thématiques technologiques

(AOF) - WisdomTree a annoncé le lancement du WisdomTree Tech Megatrends UCITS ETF (TMGT), un fonds offrant une exposition diversifiée à huit grandes thématiques technologiques. L'ETF vise à répliquer, avant frais et commissions, la performance de l'indice WisdomTree Tech Megatrends Equity UCITS. Son total expense ratio (TER) s'élève à 0,50%.

Déjà coté sur Börse Xetra, Borsa Italiana, Euronext Paris et SIX Swiss Exchange, il doit être introduit sur le London Stock Exchange le 26 mars 2026.

Cette stratégie entend capter le potentiel de croissance à long terme des entreprises technologiques disruptives à l'échelle mondiale, en ciblant des segments tels que l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud computing, la cybersécurité ou encore l'informatique quantique.

Le lancement du TMGT fait suite aux lancements, en février et mars 2026, du WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF ainsi que du WisdomTree Europe Infrastructure UCITS ETF. WisdomTree continue de constater un fort intérêt pour sa gamme d'ETF thématiques, avec des flux entrants de 1,9 milliard de dollars en 2026 et 3,9 MdsUSD en 2025.

Depuis 2018, WisdomTree a développé une gamme de 15 ETF thématiques UCITS, qui comptent aujourd'hui plus de 9 MdsUSD d'actifs au niveau mondial, tout en affinant son approche pour construire des stratégies thématiques ciblées ou multi‑thématiques.

Ce nouvel ETF s'appuie sur le même cadre méthodologique rigoureux que WisdomTree Megatrends UCITS ETF, en se concentrant spécifiquement sur les thématiques technologiques via trois sources complémentaires de potentiel alpha : l'allocation thématique stratégique, l'allocation thématique tactique et la sélection de titres thématiques.