WisdomTree cote un ETF sur la biorévolution

WisdomTree, fournisseur de fonds indiciels et produits cotés en bourse (ETF/ETP), a coté l'ETF WisdomTree BioRevolution Ucits à la Bourse de Londres et de Francfort. Il suit l'indice WisdomTree BioRevolution ESG Screened et fournit une exposition aux sociétés associées aux activités liées à la révolution de la biologie (biorévolution).

WistomTree a fait appel au futurologue des technologies Jamie Metzl pour construire l'indice WisdomTree BioRevolution ESG Screened, qui identifie les secteurs et industries susceptibles d'être transformés par les progrès de la science biologique et de la technologie. La santé, l'agriculture et l'alimentation, les matériaux, produits chimiques et l'énergie ainsi que les machines et interfaces biologiques font partie des thèmes auxquels l'ETF est exposé.

" La révolution de la biologie offre un potentiel extraordinaire de résolution et d'atténuation de certains des problèmes les plus pressants auxquels l'humanité est actuellement confrontée, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie alimentaire ou du contrôle des maladies et des pandémies. Des innovations nouvelles et sources de transformation peuvent avoir un impact profond sur notre société et notre environnement en améliorant la qualité de vie de nombreux habitants de la planète " , commente Chris Gannatti, responsable de la recherche chez WisdomTree, dans un communiqué.​​​​​​​

WisdomTree compte désormais cinq ETF thématiques et gère 1,8 milliards de dollars d'encours dans cette gamme.