 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Winnebago en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'année fiscale et battu le record du premier trimestre
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fabricant de véhicules de loisirs Winnebago Industries WGO.N ont augmenté de 15,2 % à 46,28 $ après que la société ait relevé ses prévisions pour l'exercice et dépassé ses estimations pour le premier trimestre

** La société a relevé la fourchette de ses prévisions de revenus pour l'exercice à 2,8 milliards de dollars - 3,0 milliards de dollars, contre 2,75 milliards de dollars - 2,95 milliards de dollars précédemment

** La société attribue le relèvement de ses perspectives pour l'exercice à ses résultats du premier trimestre, à l'environnement commercial actuel et à la mise à jour des attentes en matière d'expéditions dans l'industrie

** Augmentation de la fourchette de prévision du BPA de 1,25 à 1,95 $ à 1,40 à 2,10 $

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 702,7 millions de dollars, supérieur aux prévisions des analystes (629,92 millions de dollars); le BPA ajusté est de 0,38 $, supérieur aux prévisions des analystes (0,13 $)

** Roth a déclaré que les prévisions pour l'exercice 26 ont été revues à la hausse car les initiatives d'auto-assistance telles que la réduction des coûts et la consolidation ont gagné du terrain, tandis que Jefferies a noté que la mise à jour faisait suite à la croissance à deux chiffres du segment et à l'amélioration des marges qui ont conduit à un résultat positif au premier trimestre

** 7 analystes sur 15 considèrent l'action comme "acheter" ou plus, huit comme "conserver"; PT médian à $43.50 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, WGO a baissé de 15,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

WINNEBAGO INDUST
44,990 USD NYSE +11,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank