Winnebago en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'année fiscale et battu le record du premier trimestre

19 décembre - ** Les actions du fabricant de véhicules de loisirs Winnebago Industries WGO.N ont augmenté de 15,2 % à 46,28 $ après que la société ait relevé ses prévisions pour l'exercice et dépassé ses estimations pour le premier trimestre

** La société a relevé la fourchette de ses prévisions de revenus pour l'exercice à 2,8 milliards de dollars - 3,0 milliards de dollars, contre 2,75 milliards de dollars - 2,95 milliards de dollars précédemment

** La société attribue le relèvement de ses perspectives pour l'exercice à ses résultats du premier trimestre, à l'environnement commercial actuel et à la mise à jour des attentes en matière d'expéditions dans l'industrie

** Augmentation de la fourchette de prévision du BPA de 1,25 à 1,95 $ à 1,40 à 2,10 $

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 702,7 millions de dollars, supérieur aux prévisions des analystes (629,92 millions de dollars); le BPA ajusté est de 0,38 $, supérieur aux prévisions des analystes (0,13 $)

** Roth a déclaré que les prévisions pour l'exercice 26 ont été revues à la hausse car les initiatives d'auto-assistance telles que la réduction des coûts et la consolidation ont gagné du terrain, tandis que Jefferies a noté que la mise à jour faisait suite à la croissance à deux chiffres du segment et à l'amélioration des marges qui ont conduit à un résultat positif au premier trimestre

** 7 analystes sur 15 considèrent l'action comme "acheter" ou plus, huit comme "conserver"; PT médian à $43.50 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, WGO a baissé de 15,5% depuis le début de l'année