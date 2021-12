Winncare acquiert Pharmaouest avec le soutien en minoritaire de l'IDI

Winncare, spécialiste des lits médicalisés et des matelas anti-escarres, réalise l'acquisition de la société Pharmaouest Industries, première opération de croissance externe suite à l'arrivée au capital de Siparex ETI en tant qu'actionnaire majoritaire et des autres membres du tour de table qui réinvestissent à cette occasion.



Marco de Alfaro, Partner chez IDI, commente : « Ce nouveau build-up de Winncare (le quatrième depuis notre entrée au capital du groupe) illustre une fois de plus notre stratégie consistant à investir sur des entreprises qui peuvent devenir des plateformes dans leur secteur. Nous témoignons ainsi de notre confiance dans l'avenir de cette entreprise, où, après avoir conduit en 2014 un premier LBO majoritaire, nous poursuivons notre accompagnement depuis mars 2021 en participant à hauteur de 21% au capital du nouvel LBO sur lequel Siparex ETI est lead ».