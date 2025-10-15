 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Winmark en hausse grâce à un dividende spécial et à la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la société de franchisage Winmark Corporation WINA.O augmentent de 3,14% à 448,72 $

** La société approuve un dividende spécial de 10,00 $ par action, payable le 1er décembre, et prévoit d'utiliser les liquidités disponibles pour le financer

** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 22,6 millions de dollars, contre 21,5 millions de dollars l'année précédente, grâce à des redevances plus élevées

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté d'environ 14%, y compris les mouvements de la séance

Dividendes

Valeurs associées

WINMARK
450,6900 USD NASDAQ +3,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank