Winmark en hausse grâce à un dividende spécial et à la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

15 octobre - ** Les actions de la société de franchisage Winmark Corporation WINA.O augmentent de 3,14% à 448,72 $
** La société approuve un dividende spécial de 10,00 $ par action, payable le 1er décembre, et prévoit d'utiliser les liquidités disponibles pour le financer
** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 22,6 millions de dollars, contre 21,5 millions de dollars l'année précédente, grâce à des redevances plus élevées
** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté d'environ 14%, y compris les mouvements de la séance
