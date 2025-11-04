Wingstop renverse la vapeur après un bénéfice au T3 supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

4 novembre - ** Les actions de la chaîne de restaurants Wingstop WING.O inversent la tendance, passant des pertes d'avant-marché à une hausse d'environ 16 % pour atteindre 249,31 $

** Le bénéfice ajusté par action du troisième trimestre (1,09 $) a dépassé l'estimation de 93 cents par action - LSEG

** Wingstop révise ses ventes à magasins comparables pour 2025 en baisse de 3 à 4 %, contre une hausse d'environ 1 % attendue précédemment , dans un contexte de ralentissement du trafic dans les chaînes de restauration rapide en raison de l'incertitude économique

** Les ventes nationales à magasins comparables du troisième trimestre chutent de 5,6 %, contre une baisse de 1,9 % au deuxième trimestre

** 21 des 29 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 8 à "conserver"; leur prévision médiane est de 357,5 $

** L'intérêt à court terme pour WING représente environ 12,7% du flottant total de la société - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 24,68 % depuis le début de l'année