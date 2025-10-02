Winfarm : très forte hausse de l’Ebitda au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, Winfarm a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 74,5 millions d'euros, en progression de 6,5% sur un an. L’Ebitda ressort à 2,4 millions d'euros, contre 196 000 euros au premier semestre 2024. La perte nette sur ce semestre s'est fortement réduite sur un an, passant de 2,7 millions d'euros, à 653 000 euros. Sur la période, Winfarm a généré des flux de trésorerie issue de l’activité de 2,4 millions d'euros, affichant une nette progression de 2,5 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024.

Dans le cadre des actions de relance commerciales menées par le Groupe au cours du 1er semestre, Winfarm a procédé à un pilotage fin de ses prix de vente et d'achat. Cette gestion quotidienne est à l'origine de la progression de la marge brute qui ressort à 33,6% du chiffre d'affaires semestriel, proche des records historiques du groupe (contre 32,4% sur le premier semestre 2024).

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage anticipe pour l'exercice 2025 une amélioration de son Ebitda par rapport à 2024. Sur cet exercice, il confirme le cap d'une croissance rentable, portée par l'amélioration continue de la rentabilité opérationnelle et la réduction progressive de l'endettement.

