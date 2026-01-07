 Aller au contenu principal
Le lancement des soldes refroidi par la météo hivernale
information fournie par AFP 07/01/2026 à 04:45

Des passants marchent à proximité de l'entrée d'un centre commercial annonçant les soldes, le 25 juin 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Mises à mal par un calendrier commercial saturé de promotions, les soldes d'hiver s'ouvrent mercredi dans une France perturbée par la neige et le froid. Un contexte météo qui menace la fréquentation pour de nombreux commerçants déjà à la peine.

Le froid arrive-t-il trop tard, ou les soldes trop tôt? Après un début de saison très doux et un mois de décembre décevant, les commerçants comptent sur cette période de promos qui court jusqu'au 3 février pour limiter la casse. Même s'ils ne se font pas d'illusion: les soldes ne font plus recette.

"Il ne faut pas que la première semaine soit trop perturbée, mais dès qu'il y a un peu de neige, plus personne ne sort pour faire du shopping", relève pour l'AFP Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, qui représente les grandes enseignes.

Météo-France a placé 38 départements d'une large partie nord-ouest en vigilance orange neige-verglas mercredi. Des conditions qui perturbent fortement les transports et qui devraient être défavorables aux commerçants.

Des commerces qui sortent d'un mois de décembre morose en raison notamment de températures clémentes qui ont freiné les achats de vêtements de saison. En raison également du Black Friday, qui siphonne une bonne partie des achats de Noël, les enseignes du Panel Retail Int. pour l'Alliance du commerce enregistrent en décembre une baisse de leur chiffre d'affaires en magasin de 4,5% par rapport à décembre 2024.

- Consommateurs déjà "gavés" -

"On a donc des attentes assez fortes sur le mois de janvier, d'autant plus qu'il y a du stock, donc on espère terminer mieux la saison qu'elle n'a commencée", souligne Yohann Petiot. Les soldes "ne représentent plus l'événement commercial d'il y a 10 ou 20 ans quand les gens attendaient le matin devant la porte", mais ça reste tout de même un "événement important inscrit dans le calendrier des Français".

Une passante marche à côté d'une vitrine annonçant les soldes, le 25 juin 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Pour les indépendants en revanche, "les soldes ont perdu leur force et leur signification" depuis des années, résume auprès de l'AFP Pierre Talamon, président de la fédération française de l'habillement.

Après les fêtes, les consommateurs arrivent début janvier déjà "gavés par le Black Friday et par des ventes privées". Ajoutez à cela "les petits prix des plateformes" en ligne et vous avez "beaucoup de commerçants pris dans un étau", regrette-t-il.

Lors du cru 2025, les commerçants indépendants ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 5,5% par rapport à janvier 2024 (en comparaison, les grandes enseignes de l'Alliance du commerce ont stagné à -0,2% sur la période). Alors que 2026 devrait suivre cette tendance, la FNH demande au gouvernement de repousser les soldes de trois semaines.

Les soldes "peuvent être un levier de croissance" mais il faut les "reconnecter à la réalité des saisons" et leur "redonner du sens en les positionnant en fin de saison", selon M. Talamon.

Le déstockage, une des raisons d'être des soldes, ne peut être fait en pleine saison comme c'est le cas aujourd'hui, selon la FNH, qui souligne d'ailleurs qu'à la fin des soldes début février il sera difficile de passer directement à la collection été.

L'Alliance du commerce est, à l'inverse, favorable au "statu quo" du calendrier car "d'une année sur l'autre, ça peut être totalement variable" au niveau de la météo.

Selon un sondage de l'application de shopping Joko, 64% des Français comptent participer aux soldes, autant en ligne qu'en boutique. Mais 67% ne les attendent pas spécifiquement et restent avant tout opportunistes face à une bonne affaire.

