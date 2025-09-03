Winfarm sur une bonne dynamique

(AOF) - Winfarm a fait état d'une hausse de 4,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 38 millions d'euros. La hausse ressort à 6,4% sur l'ensemble du premier semestre, à 74,5 millions d'euros. La progression de l'activité devrait se traduire par une amélioration de l'Ebitda par rapport à la même période en 2024. Dans ce contexte, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage anticipe une confirmation de cette tendance positive sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Les résultats du premier semestre 2025 seront connus le 2 octobre prochain, après clôture de bourse.

