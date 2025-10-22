Barclays plombée par la faillite d’une société de crédits risqués américaine

( AFP / ADRIAN DENNIS )

La banque britannique Barclays a annoncé mercredi une charge de 110 millions de livres dans ses comptes liée à Tricolor, l'une des deux entreprises américaines exposées aux prêts privés risqués, dont les faillites préoccupent les marchés en raison des risques de contagion.

La chute de cette société, spécialiste du crédit auto pour emprunteurs à risque, avait déjà contraint la banque américaine JPMorgan à enregistrer une dépréciation de 170 millions de dollars dans ses comptes.

"Nous restons vigilants (...) aux suites de ce qui s'est passé chez Tricolor, et nous appliquons les leçons tirées à l'ensemble de notre portefeuille", a promis le directeur général de Barclays, C. S. Venkatakrishnan en marge de la présentation des résultats au troisième trimestre, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Il a ajouté que l'exposition au fabricant de pièces détachées automobiles First Brands, l'autre entreprise dont la faillite inquiète les marchés, était nulle.

"En fin de compte, nos analystes de crédit n'ont pas jugé que les projections financières qu'ils établissaient étaient suffisamment étayées", a-t-il dit.

Le crédit privé non bancaire s'est fortement développé après 2008, comblant un vide laissé par les banques traditionnelles, pour financer, de manière souvent opaque, les consommateurs et les entreprises.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, avait estimé mardi que les risques sur ce marché devait être pris "très au sérieux", allant jusqu'à évoquer la crise des subprimes de 2008.

Barclays a par ailleurs annoncé dans ses résultats une augmentation de sa provision prévue pour rembourser les victimes d'un scandale lié aux crédits auto au Royaume-Uni, qui concerne plusieurs banques. Initialement de 90 millions de livres, elle passe à 325 millions.

"Cette charge reflète la probabilité accrue qu'un plus grand nombre de dossiers de financement automobile entre dans le champ d'application du dispositif" de remboursement, est-il souligné dans le communiqué.

Le groupe a dégagé sur le trimestre un bénéfice en baisse d'environ 7%, à 1,5 milliard de livres.

En dépit de ces annonces, le titre gagnait près de 5% à Londres vers 13H30 GMT.

La banque a annoncé un plan de rachat d'actions à hauteur de 500 millions de livres, qui "ne donne pas l'impression d'une entreprise en mode panique", explique Russ Mould, analyste chez AJ Bell.