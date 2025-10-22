Marie-Ange Debon prend officiellement les rênes de La Poste

Marie-Ange Debon à Paris, le 31 janvier 2017. ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'ex-présidente de Keolis, Marie-Ange Debon, a officiellement succédé mercredi à Philippe Wahl comme PDG de La Poste, au lendemain du feu vert du Parlement à sa nomination, proposée par l'Elysée, a annoncé le groupe public dans un communiqué.

"Marie-Ange Debon est nommée Présidente-directrice générale du groupe La Poste pour un mandat de 5 ans à compter de ce jour", selon le texte.

"Le décret portant nomination a été signé" mercredi, après une réunion du Conseil d'administration du groupe.

La veille, Marie-Ange Debon, 60 ans, est passée au gril des commissions des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée nationale, où sa candidature a été validée, la somme des votes négatifs exprimés n'excédant pas les trois cinquièmes des suffrages (33 votes pour, 36 contre, 8 votes blancs ou nuls).

Citée dans le communiqué, cette diplômée d'HEC et de l'ENA s'est déclarée "honorée et fière".

"Tout au long de ma carrière, j'ai fait le choix de servir l'intérêt général", a rappelé celle qui dirigeait Koelis, filiale de la SNCF spécialisée dans les transports publics, depuis août 2020, après plus de dix ans comme directrice générale adjointe du géant des services à l'environnement Suez.

Son expérience des grands groupes, "notamment à l'international, sera également utile", tous les métiers de La Poste étant "exposés à la concurrence", a ajouté Mme Debon, qui devra maintenir à flot un groupe employant 230.000 postiers et soumis depuis plusieurs années à la baisse drastique du courrier.

Marie-Ange Debon a débuté à la Cour des comptes en 1990 comme magistrate, avant de rejoindre France 3 en 1994 comme directrice de la gestion puis directrice générale adjointe chargée des ressources, et de poursuivre sa carrière chez Thomson (devenu Technicolor).

Cité dans le communiqué, Philippe Wahl s'est dit "très heureux" de passer le relais "à une dirigeante talentueuse", après douze ans de mandat interrompu pour raison d'âge.

"Sous son pilotage, La Poste s'est profondément transformée" pour devenir notamment "un leader du colis en France et en Europe", a salué le groupe, dont 44,6% du chiffre d'affaires, de 34,6 milliards d'euros, est "désormais réalisé à l'international".

L'Elysée ayant tardé à choisir sa candidate, une gouvernance par intérim avait été mise en place fin juin, avec Philippe Wahl à la présidence du conseil d'administration et le secrétaire général et directeur général adjoint du groupe Philippe Bajou à la direction opérationnelle.