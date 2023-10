Communiqué de presse WINFARM



Résultats semestriels 2023



• Chiffre d’affaires en croissance de +16% malgré un contexte de pression sur les prix de vente

• Mise en place de mesures pour préserver la dynamique de prises de commandes et les marges opérationnelles



Perspectives

• Amélioration des marges attendue sur le 2nd semestre 2023



Au 1er semestre 2023, WINFARM enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 71,4 M€, en croissance de +16,1% par rapport au 1er semestre 2022 et stable à périmètre constant. La baisse généralisée des prix de vente concerne aussi bien la nutrition animale que les produits d’hygiène et dans une moindre mesure le grillage et les pièces d’usure. Après des augmentations allant de 10% à 20% sur l’ensemble de ces familles depuis 2021, représentant globalement un tiers du chiffre d’affaires de la Société, les prix affichent ponctuellement des baisses de 15% à 20% sur le semestre.