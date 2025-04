Winfarm en forme au premier trimestre

(AOF) - Winfarm, spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, a dévoilé une croissance de 7,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 36,5 millions d'euros. Toutes les activités s'affichent en hausse sur la période. Le groupe, "fort d’un premier trimestre dynamique et dans la continuité des efforts déployés en 2024", aborde l’exercice 2025 avec confiance. Il anticipe une poursuite de la croissance de son chiffre d’affaires ainsi qu’une amélioration notable de sa rentabilité.

Winfarm publiera le 3 septembre, après bourse, son chiffre d'affaires du premier semestre 2025.

