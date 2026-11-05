Winfarm : des perspectives 2026 confortées par un trimestre robuste

Au 3e trimestre 2026, Winfarm enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 36,9 millions d'euros, en hausse de 2,6% sur un an. Cette croissance bénéficie de la résilience de l'activité AgroFourniture dans un environnement agricole pénalisé par les épisodes de canicule et de sécheresse de l'été, conjuguée à la progression toujours forte de l'AgroProduction. En cumul, sur neuf mois, les revenus s'élèvent à 113,3 MEUR en progression de 2,5% à période comparable en 2025.

Sur le trimestre, les ventes du pôle AgroFourniture (85% du chiffre d'affaires total du groupe) s'élèvent à 31,2 MEUR, stables par rapport à la même période de 2025. Dans un contexte marqué par des conditions climatiques exceptionnelles, la baisse des volumes récoltés, notamment celles de maïs, a pesé sur les ventes de consommables, tandis que les gammes Semences et Nutrition ont conservé une dynamique favorable, permettant de compenser ce recul.

L'activité du pôle AgroProduction (13% du chiffre d'affaires total du Groupe) confirme sa trajectoire de croissance, avec un chiffre d'affaires de 4,7 MEUR sur le trimestre, en hausse de 20,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette progression est principalement soutenue par la forte croissance des ventes en Asie ( 53% sur le trimestre), dans le prolongement de la dynamique commerciale enregistrée depuis le début de l'exercice, tandis que l'activité au Moyen-Orient demeure pénalisée par les tensions géopolitiques régionales. Sur l'ensemble des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires ressort à 13,6 MEUR, en progression de 12,5% à période comparable sur 2025.

Les "autres activités du groupe, qui regroupent l'AgroConseil et l'AgroInnovation enregistrent un chiffre d'affaires de 1,1 MEUR sur le trimestre, en progression de 15,9% en glissement annuel. Dans un contexte de réduction des enveloppes de financement dédiées à la formation, Agritech maintient une bonne dynamique commerciale, avec des ventes trimestrielles en progression de 6%, bénéficiant de la signature de nouveaux contrats et d'une campagne de réabonnement globalement solide.

Fort de la bonne dynamique commerciale observée au cours de ce dernier trimestre, et malgré un environnement agricole toujours incertain, le groupe français de conseil, de services et de vente à distance de produits pour l'agriculture confirme ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et de progression de l'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice 2026, associés à une poursuite de sa trajectoire de désendettement.