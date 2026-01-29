 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WINFARM : Croissance de +9,2% au 4 è trimestre 2025. Chiffre d’affaires 2025 de 146,2 M€, en hausse de +6,1%.
information fournie par Boursorama CP 29/01/2026 à 18:00

Communiqué de presse WINFARM

Croissance de +9,2% au 4è trimestre 2025
Chiffre d’affaires 2025 de 146,2 M€, en hausse de +6,1%

Au 4è trimestre 2025, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 M€, en hausse de +9,2% par rapport au T4 2024, représentant un septième trimestre de croissance consécutive.
Cette nouvelle performance, portée par tous les pôles du Groupe, permet à WINFARM d’enregistrer un chiffre d’affaires annuel de 146,2 M€, en hausse de +6,1% par rapport à l’exercice 2024.

Valeurs associées

WINFARM
4,290 EUR Euronext Paris +2,63%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank