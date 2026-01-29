WINFARM : Croissance de +9,2% au 4 è trimestre 2025. Chiffre d’affaires 2025 de 146,2 M€, en hausse de +6,1%.

Communiqué de presse WINFARM
Croissance de +9,2% au 4è trimestre 2025
Chiffre d’affaires 2025 de 146,2 M€, en hausse de +6,1%
Au 4è trimestre 2025, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 M€, en hausse de +9,2% par rapport au T4 2024, représentant un septième trimestre de croissance consécutive.
Cette nouvelle performance, portée par tous les pôles du Groupe, permet à WINFARM d’enregistrer un chiffre d’affaires annuel de 146,2 M€, en hausse de +6,1% par rapport à l’exercice 2024.
