Winfarm : Croissance de +6,4% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2025

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025 et en cumul sur le 1er semestre 2025.

Au 1er semestre 2025, WINFARM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 74,5 M€, en progression de +6,4% par rapport au 1er semestre 2024. Porté par un 1er trimestre solide (+7,9%), et un deuxième trimestre en hausse de +4,9%, d’autant plus notable qu’il intègre un effet de base moins favorable, la Société enregistre ainsi son 5ème trimestre consécutif de croissance. Cette dynamique traduit l’efficacité des initiatives commerciales déployées ces derniers mois et confirme l’entrée du Groupe dans un nouveau cycle de croissance durable alimenté par l’ensemble de ses pôles d’activités.